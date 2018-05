La regió central acumula set mesos retallant més l'atur que el conjunt de Catalunya

El nombre d'aturats a les comarques de la Catalunya Central es va reduir el mes d'abril passat de 2.110 persones respecte del mateix mes d'un any abans, la qual cosa significa una retallada percentual del 7,34%.

Aquesta caiguda de l'atur registrat és un punt superior a la del conjunt de Catalunya, que, en el mateix període, va ser del 6,3%, ja que va passar de 425.751 persones inscrites a les oficines de Treball a les 398.946 del mes d'abril passat. L'atur registrat a les comarques centrals es redueix, doncs, més ràpid que al conjunt català, i aquesta és la tendència des del mes d'octubre, set mesos de millor expectativa al territori interior que no pas al conjunt de Catalunya.

En termes intermensuals, però, la tendència és diferent, ja que el mes passat el nombre de persones a la recerca de feina registrades a les oficines de Treball de la Catalunya Central es va reduir de 702, el -2,57%. Al conjunt català, aquest percentatge va ser del -3,04%. És el segon mes que la mitjana catalana de minva de l'atur registrat és superior que al territori interior. Amb tot, la Catalunya Central ja torna a sumar tres mesos de descens intermensual de l'atur registrat.

La caiguda interanual de l'atur del 7,34% a les comarques central és, percentualment, la menor dels últims quatre anys. Des del mes d'octubre de l'any passat la davallada del nombre d'aturats registrats ha deixat de ser de dos dígits, una tendència que es va mantenir des de l'abril del 2015.

Per comarques, l'atur es va reduir l'abril en totes respecte del mes de març, excepte a la Cerda-nya, un territori molt sotmès als vaivens estacionals, on es va incrementar el 10,59% després de la temporada de Setmana Santa. A la resta de comarques, l'atur es va reduir de manera intermensual per sota de la mitjana catalana, excepte al Bages i al Solsonès, on la caiguda va ser, respectivament, del -3,5 i del -3,66%.

En termes interanuals, la davallada va ser significativament superior a la mitjana catalana i també a la mitjana del territori central al Solsonès (-14,99%), el Moianès (-14,82%) i també al Baix Llobregat (-10,81%), mentre que va mantenir-se per sobre de la mitjana del país també a l'Anoia (-7,48%). En canvi, a l'Alt Urgell, (-4,62%), Bages (-5,5%), Berguedà (-4,49%) i, especialment, la Cerdanya (-0,61%) la davallada va ser menor que la mitjana nacional.

En el conjunt català, la caiguda del nombre d'aturats registrats el mes d'abril va ser la més baixa de les registrades en aquest mes en els últims cinc anys. Catalunya encadena 58 mesos de disminucions de l'atur en termes anuals, des del juliol del 2013, prop de cinc anys.

Catalunya va ser el mes passat la segona autonomia amb la caiguda més gran de l'atur de tot l'Estat, després d'Andalusia amb una reducció de la desocupació de 24.105 persones. En el conjunt de l'Estat espanyol, el nombre de persones a l'atur es va situar en 3.335.868 persones, 86.683 desocupats menys que a l'abril, el 2,53% menys. El nombre d'aturats a l'Estat se situa en les xifres més baixes des del gener del 2009.