ExpoBages 2018: la fira supera el rècord de participants i comptarà amb 150 expositors

La fira multisectorial ExpoBages 2018 serà més gran i més participativa que mai. Així ho han anunciat aquest dilluns els seus organitzadors, que han detallat que en total hi haurà 150 expositors –una quinzena més que l'edició passada- i es guanya un nou espai al carrer Josep Maria Planes. Aquest serà el sisè any consecutiu que la fira se celebra al centre de Manresa i el president de la comissió organitzadora de l'ExpoBages, Llorenç Juanola, n'ha fet una valoració molt positiva. Enguany una trentena d'entitats s'han implicat en la fira i Súria –que pren el relleu a Sant Vicenç de Castellet– serà el municipi convidat. Juanola ha avançat que de cara properes edicions estudiaran com fer créixer la fira en metres quadrats, ja que "el sector de l'automoció ens demana més espai". La fira manté el pressupost al voltant dels 100.000 euros.

Fa sis anys que la comissió organitzadora de la fira ExpoBages va decidir traslladar el certamen al centre de Manresa. Llorenç Juanola, president de la comissió, n'ha fet un balanç molt positiu: "estem molt contents d'haver fet aquest camí perquè hem anat allà on hi ha la gent". Segons ell, aquest trasllat va ser un èxit perquè "els carrers de Manresa s'omplen" durant els dies de la fira.

El repte d'enguany era, segons Juanola, fer créixer la fira en nombre d'expositors. Així, aquest 2018 el certamen comptarà amb 150 estands, una quinzena més que en l'edició passada i una xifra que suposa un rècord de participació. Aquest creixement es deu, sobretot, a la gran demanada dels concessionaris de vehicles i, de fet, Juanola ja ha avançat que de cara a les properes edicions estan estudiant ampliar la fira cap a nous espais, com ara la plaça Europa o la carretera de Vic, per poder satisfer les necessitats de creixement d'aquest sector empresarial.

El nou espai que guanya aquest any la fira, el carrer Josep Maria Planes, es dedicarà a activitats familiars. En concret, s'hi ubicaran jocs infantils i inflables, una mostra d'oficis artesans i parades de brocanters. De fet, les activitats paral·leles a la fira multisectorial creixen any rere any i, entre d'altres, l'ExpoBages comptarà amb actes tant diversos com actuacions musicals, visites turístiques, exposicions de tractors antics i, fins i tot, les activitats del Dia Internacional dels Museus, que s'han integrat al programa de la fira.

Enguany es dona continuïtat a la iniciativa endegada l'any 2017 i l'ExpoBages tornarà a tenir un municipi convidat. Així doncs, Súria prendrà el relleu a Sant Vicenç de Castellet i el municipi comptarà amb un estand al mig del Passeig Pere III. Allà, l'Ajuntament de Súria podrà oferir informació de la població i de les seves festes i tradicions. De fet, el batlle del municipi, Josep Maria Canudas, ha avançat que també presentaran una exposició que porta per títol '100 anys de potassa a Súria'.

De la seva banda, el regidor de Turisme de l'Ajuntament de Manresa, Joan Calmet, ha celebrat que l'ExpoBages s'hagi consolidat com "un cap de setmana molt potent a la nostra ciutat", així com també que, més enllà dels expositors, la fira hagi incorporat "cultura, patrimoni, entitats i comarca". Com a repte de futur, Calmet ha apuntat que es poden reproduir iniciatives com ara Girona10 per implicar el sector de l'hostaleria i la restauració.