L'ExpoBages obre portes avui amb 150 estands i la col·laboració d'una trentena d'entitats

Ahir es feien els darrers preparatius als estands del passeig de Pere III per obrir avui la fira c. b.

El centre de Manresa serà escenari des d'avui i fins diumenge de la 38a edició de la fira ExpoBages i la sisena en el nou format urbà, coincidint amb la celebració de la fira de l'Ascensió. I arriba, segons els seus organitzadors, «més gran que mai», amb 150 estands professionals i una trentena d'entitats col·laborant-hi, per dur a terme una quarentena d'activitats gratuïtes al carrer. A més, el comerç local pot romandre obert tot el cap de setmana, amb motiu de la fira de l'Ascensió.

L'ExpoBages ocupa l'eix habitual, que s'estén des del passeig de Pere III fins a plaça Major, amb el carrer Guimerà i la Muralla com a aparadors del sector més vistós de la fira, el de l'automoció. L'edició d'enguany també guanya espai: al carrer Mestre Planes i la Font de les Oques s'ubicaran una mostra d'oficis i una de brocanters.

Al llarg de la fira, es podran trobar propostes comercials de sectors com l'artesania, el turisme, la gastronomia i serveis en general, a més d'un ampli ventall d'activitats paral·leles, que comprenen tant actuacions musicals i teatrals, com visites especials als museus de la ciutat, jocs infantils i actes de cultura popular i tradicional. A banda, el comerç se suma a la fira obrint el cap de setmana, i amb activitats concebudes expressament per a l'ocasió, com és el cas del carrer Nou, on els comerciants instal·laran parades davant de les botigues, en molts casos amb descomptes, avancen els propietaris de botigues d'aquest carrer.

La inauguració oficial de la fira, que enguany repeteix la figura del poble convidat, amb Súria agafant el relleu de Sant Vicenç, tindrà lloc demà, a les 11.30 del matí, a l'institut Lluís de Peguera. A l'acte hi assistirà el secretari d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat, Joan Aregio, i hi haurà una petita xerrada de la historiadora Lluïsa Font sobre les fires de mostres a Manresa. En aquest mateix acte es lliurarà el premi Pollet d'Or al grup manresà Gossos, en reconeixement als seus 25 anys de trajectòria artística (vegeu programa complet d'activitats i la informació ampliada sobre els diversos aspectes firals al suplement que es lliura avui amb aquest diari).



Les atraccions, als Trullols

La fira tindrà el seu complement per als joves al sector dels Trullols, a les parcel·les entre els carrers Agustí Coll, Caietà Mensa i Damià Rius, on s'hi ubicaran, per segon any, les atraccions. Es repeteix, doncs, una fórmula que l'any passat va satisfer el comerç dels Trullols però que va rebre les crítiques de la Cambra de Comerç, que valorava que aquesta ubicació havia tingut «un impacte molt negatiu per al comerç del centre». Un any després, la Cambra treu ferro a les crítiques i, tot i que manté que la ubicació als Trullols «dispersa la fira», el president de l'ens cameral, Pere Casals, aclareix ara que «es tractava d'una reflexió en veu alta». «Hi veiem les mateixes pegues, però no ho podem impedir, i el polígon dels Trullos està en el seu dret de fer propostes».

Segons Casals, la Cambra ha mantingut converses amb l'Ajuntament per trobar una altra data en què les atraccions es puguin ubicar als Trullols, per evitar la coincidència amb l'ExpoBages, però «és difícil posar-hi calendari», diu el president de la Cambra.

El president de l'associació d'empresearis dels Trullols, Xavier Padró, insisteix en els beneficis que suposa per al sector tenir-hi les atraccions aquest cap de setmana i recorda que ja es va repetir la fórmula el novembre passat, per la fira de Sant Andreu, sense queixes per part de ningú. «No se n'ha parlat més», de les crítiques de l'any passat de la Cambra, diu Padró.

Per part de l'Ajuntament, fonts municipals asseguren que «hi va haver reticències la primera vegada, però el segon cop [Sant Andreu] es va comentar amb tothom i hi va haver consens. Per tant, el tema ara ja no s'ha posat damunt la taula: es considera que aquest és, a dia d'avui, el lloc més adient per a les atraccions». Segons les mateixes fonts, «l'Ajuntament no té a disposició actualment cap ubicació alternativa que sigui més adequada, ni per qüestions d'espai ni de seguretat ni de comoditat per als firaires, i totes les parts ja donen el tema per superat».

Per facilitar els desplaçaments entre el centre i les atraccions als Trullols, Bus Manresa reforçarà el servei aquest cap de setmana amb un servei especial de les línies L1 Balconada i L8 Perimetral. També la línia LF desviarà el recorregut habitual per fer parada als Trullols. De forma conjunta, apunta l'Ajuntament, les tres línies oferiran servei amb una freqüència de 10 minuts.



Afectacions de trànsit

També es preparan, com és habitual, notables canvis en la mobilitat i l'aparcament al centre, ja que s'ocuparan carrers com la Muralla del Carme, el Guimerà i el passeig de Pere III, dels quals es restringirà el trànsit. Així, a partir de demà a les 8 h fins diumenge a les 22 h es tallarà el trànsit de vehicles a la muralla del Carme i a Sant Domènec, entre la carretera de Vic i la de Cardona; al carrer Guimerà, entre el passeig de Pere III i la Muralla; al primer tram del Passeig (ambdós laterals); segon tram del Passeig (entre plaça Espanya i Guimerà lateral, al costat del carrer Canyelles); al carrer Jaume I; als carrers Nou i de la Canal; a l'Alfons XII (entre plaça Llisach i carrer Vilanova); a la Plana de l'Om; i als carrers Vilanova, Urgell, Born i la plaça Sant Domènec. Els vehicles es desviaran en recorreguts alternatius senyalitzats.

D'altra banda, es tallaran els passos de vehicles del carrer Sèquia, la plaça Onze de Setembre i a la plaça Espanya, que travessen el Passeig. Per la seva banda, els usuaris dels guals situats dins la zona de restricció de trànsit, tant dissabte com diumenge, hauran de sortir abans de les 9 h i podran tornar a accedir-hi a partir de les 22 h (de 9 a 22 h no es podrà accedir ni sortir dels guals). També hi haurà afectacions al servei de bus urbà, que es poden consultar al web www.manresabus.com o bé al telèfon 938 757 150. Els serveis de transport públic interurbà també modificaran els seus recor-reguts d'acord amb els talls de trànsit establerts en el pla de mobilitat dissenyat per a l'ExpoBages. D'aquesta manera, la parada de serveis interurbans de la plaça Espanya quedarà anul·lada tots dos dies. Es poden consultar les afectacions als serveis a través del telèfon 938 746 800 (estació d'autobusos). Per la seva banda, la parada de taxis es traslladarà al car-rer Circumval·lació, propera al carrer Guimerà.

Per seguir els protocols de seguretat establerts, l'Ajuntament ubicarà barreres de formigó en quatre punts d'accés al recorregut firal: a les confluències Muralla/carretera de Vic, Muralla/carretera Cardona, Guimerà/Carrió; i Crist Rei.