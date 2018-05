L'ExpoBages obre portes pendent del cel i amb interrogants sobre el volum de negoci

El 38è ExpoBages, el sisè al car-rer, va arrancar ahir a la tarda com ho fa sempre: mandrós, posant-se encara guapo i mirant al cel. La fira va obrir el tram comercial, el del passeig de Pere III, tot esperant que avui ja llueixi al complet i en tots els trams.



Com a primer tastet, la jornada d'ahir va servir per comprovar que de públic no en faltarà, amb el dubte, de nou, si hi haurà més ganes de passejar que de comprar. Alguns dels paradistes que ahir ja tenien obert l'estand (o la vela, al segon tram de Passeig, més econòmica) feien les seves primeres vendes, amb l'expectativa posada en un cap de setmana que els meteoròlegs amenacen que pot ser passat per aigua. El pitjor malson de l'Expo.



Mentre romania encara tancat el tram que fa més fira, el de Guimerà i Muralla, on s'ubiquen els concessionaris de cotxes, l'interès es dividia, ahir, entre el sector clàssic de l'Expo, al primer tram de Passeig, on es poden trobar més serveis que comerç, i l'espai destinat bàsicament a l'alimentació, al segon tram, on pots comprar formatges, olives, coques i pastes, embotits i garapinyades, entre altres gormanderies gastronò- miques.



Llorenç Juanola, president de la comissió organitzadora i històric paradista de la fira, polia els darrers detalls del seu estand mentre reflexionava sobre l'Expo. «Vam fer bé de venir al centre des del Palau Firal, però allà al final la fira vivia del comerç, i aquí em sembla que l'única botiga de Manresa amb estand és la meva», deia Juanola, per a qui, com a organitzador, un dels handicaps de la fira és la dificultat per créixer en espai. «Aquest any havíem proposat de posar més cotxes a la Prolongació Guimerà i muntar un circuit cap al Carrasco i Formiguera, però quan ja ho teníem acordat, fins i tot amb els polítics, els tècnics municipals van dir que no. A Manresa costa fer coses», es lamentava Juanola.



Enguany, la fira es presenta amb el mateix format de les últimes cinc edicions, però amb voluntat de transformar-se lentament en el futur. Però no es preveu un canvi fàcil. Per al president de la comissió organitzadora, més que idees, el que cal a Manresa «és que la gent s'ho cregui i s'hi sumi. Quan proposes a algú de venir-hi li costa, però si no li has fet cap proposta s'hi afegeix», diu amb certa perplexitat. Per a Juanola, una de les possibilitats de transformació de l'Expo seria reconvertir-se, en part, en una gran fira d'entitats. Enguany ja són trenta les que formen part del grup de col·laboradors de l'esdeveniment, i això fa pensar a Juanola que se n'hi podrien afegir més.



A falta de grans novetats, l'ExpoBages es modifica sobre la marxa, en funció de les necessitats del moment. Ahir a la tarda, mitja hora abans de l'inici, es buscava com empalmar la llum per a un espectacle sobrevingut a l'últim moment. Joan Haro, coordinador de fires de Manresa, negociava amb l'electricista des del cotxe mentre volava cap a la font de les Oques, que debuta enguany com a espai firal, per rebre els brocanters que avui hi faran parada. A darrera hora, però, tot va sortir bé.