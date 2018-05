«Les empreses estaven esperant que es publiqués la LOPD»

Sandra López és economista i treballa a la manresana Busquet Economistes Auditors. Explica que al gener la consultoria ja va enviar una circular a totes les empreses per informar-les dels principals canvis i recordar-los la necessitat d'adaptar-se al nou reglament abans del 25 de maig.

Ja fa dos anys que va entrar en vigor el nou RGPD però sembla que són pocs els que han fet els canvis a temps.

Sí, és cert. Si bé hi ha moltes empreses, especialment les més grans, que van iniciar l'adaptació fa més d'un any, la majoria estan realitzant els canvis principals aquests darrers dies. Cal tenir en compte que s'esperava l'aprovació d'una LOPD de caràcter estatal, que concretés alguns aspectes que el reglament europeu defineix de forma molt genèrica i oberts a interpretació. Al novembre del 2017 es va publicar un projecte de llei que de moment no ha estat aprovat, cosa que també ha fet que les empreses hagin estat esperant aquesta publicació i hagin posposat la implantació dels canvis.

Quins són els canvis bàsics que cal fer?

Hi ha un canvi que hauran de fer totes les empreses que és adaptar la seva política de privacitat per canviar les referències a la LOPD 15/1999, que queda automàticament derogada amb l'aplicació de l'RGPD. A banda, cal actualitzar els protocols d'actuació i els contractes de tractament de dades, per exemple, per protegir-les des del disseny i per defecte.

Quin cost té adaptar-se a l'RGPD?

El cost variarà molt en funció de la tipologia de dades que tingui l'empresa, la finalitat i la forma del tractament, i sobretot també si es tracta d'empreses que ja complien els requeriments de la LOPD 15/1999 i feia auditories de forma periòdica, per a les quals serà molt més fàcil l'adaptació.

Com es controlarà el compliment del nou reglament?

L'organisme de control continuarà sent, com fins ara, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, que és la que té la potestat d'inspeccionar i sancionar els responsables de fitxers.

Quins beneficis tindran els usuaris?

Creiem que el benefici principal serà una reducció de la publicitat no consentida. A partir d'ara, per tal que una empresa ens pugui enviar promocions o publicitat, haurem d'haver-ho sol·licitat de forma explícita i, per tant, haurem tingut l'oportunitat de decidir. Amb la Llei 15/1999, s'acceptava la inacció i en molts casos l'usuari permetia rebre publicitat per no haver de fer els tràmits per sol·licitar la baixa.

Quins àmbits afecta?

Tot i que pugui semblar que va destinat a l'ús de dades per Internet, que s'està convertint en la forma més habitual de recollir i tractar dades, cal tenir en compte que en cap cas tracta de forma diferent l'ús de dades per Internet que l'ús més manual (com ara omplir un formulari) o en servidors interns que pugui tenir una empresa.