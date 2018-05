Les empreses es gastaran 488 milions per adaptar-se a la nova llei fins al 2021

Les empreses a Espanya es gastaran 488 milions d'euros en el període 2018-2021 per adaptar-se a les exigències del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), d'obligat compliment des d'avui, segons ha estimat aquesta setmana la consultora tecnològica IDC.

En una roda de premsa, l'analista Emilio Castellote va destacar com la despesa associada al compliment del RGPD creixerà el 24,1% en taxa de creixement sostingut (GAGR) entre 2016 i 2021. Aquest percentatge contrasta amb la previsió de creixement del 0,8 % de la despesa en Tecnologies de la Informació de les empreses espanyoles entre 2017 i 2018 (fins a un volum de 45,5 milions), mentre que la taxa de creixement sostingut fins al 2021 és de l'1,7 %. Per exercicis, el 2018 IDC preveu que la despesa de les empreses per adaptar-se a l'RGPD sigui de 140,7 milions; de 127,4 milions el 2019; de 116,1 milions el 2020; i de 103,6 milions el 2021.

Així, les empreses a Espanya incrementaran la seva despesa fins al 2021 més que a la regió d'Europa del sud, on aquest percentatge se situa de mitjana en el 14,8 %. Aquests volums de despesa s'han elevat en comparació dels 19,5 milions del 2015 i els 35,2 milions del 2016 (quan va entrar en vigor la norma, encara que el seu compliment obligatori es va retardar dos anys), mentre que el 2017 la despesa va ser de 97,4 milions.

La norma, que regula el tractament de qualsevol dada personal, substitueix una directiva en matèria de protecció de dades personals que data del 1995, abans que Google, les xarxes socials i els telèfons intel·ligents canviessin per sempre el món digital en el qual ens movem.