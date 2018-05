«L'Ajuntament treballa els aspectes legals de forma continuada»

Un ajuntament recopila centenars de milers de dades dels seus ciutadans. L'administració pública, com ho fa per tractar aquestes dades i adaptar-se al nou RGPD? Ho explica el regidor de Recursos Humans i Transparència de Manresa, Jaume Torras.

Com afecta el reglament a les dades amb què treballa l'Ajuntament?

Representa un canvi important de l'actual marc legal per a tothom: entitats públiques, privades i particulars. És important destacar que la major part de les dades amb què treballa l'Ajuntament (empadronament i tributs) són de lliurament obligatori i, per les altres dades corresponents a gestions o tràmits, s'ha recollit el consentiment explícit dels interessats per a ús de les corresponents funcions. Per tant, per complir l'obligació de tenir aquest consentiment referent a les dades emmagatzemades, no s'ha de dur a terme cap procés de regularització amb enviament de correus a la ciutadania, tal com estan fent moltes entitats i organitzacions aquests dies.

En quin moment s'han adaptat a la nova llei?

De forma continuada l'Ajuntament treballa els aspectes legals (consentiments, cessions, contractes...) i tecnològics (còpies de seguretat, mesures d'accés a dades, control de gestió d'incidències, protecció de vulnerabilitats dels sistemes...) referents a seguretat i es disposa de la documentació que servirà de base per a la implantació de l'RGPD.

Quins canvis ha fet el consistori i quins notarà l'usuari?

El més visible són les referències a la LOPD en els documents de l'Ajuntament, que s'estan canviant per incloure-hi l'RGPD. També s'informarà que els drets d'Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició (ARCO), ara passaran a ser d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació de Tractament, Portabilitat i Oposició al tractament de dades (ARSLITPO). És rellevant el nomenament del delegat (DPD), que recau en un funcionari.

Qui s'encarrega de l'adaptació?

Tenim personal especialitzat, jurídic a secretaria i tècnic (informàtica). Les adaptacions principals s'estan fent des d'aquests serveis. Amb tot, es contractarà una empresa externa durant el primer any, per reforçar la feina que ja s'està fent internament.

Quin cost suposarà?

L'assessoria externa també prestarà servei a les empreses municipals (Fòrum, MEES, AdMSA i Fundació Turisme i Fires de Manresa). El cost previst és d'uns 12.000 euros, que cal sumar al cost de la dedicació del personal intern.

Com creu que afecta el nou RGPD als ciutadans?

És un reforç evident dels seus drets. La majoria ja existien, però les multes a les quals hauran de fer front les empreses i entitats que no compleixin la llei són molt més elevades. Sembla que no sortirà a compte fer negoci amb dades personals sense el consentiment explícit dels seus propietaris legítims.