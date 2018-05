La primera Fira d'Ocupació Jove del Bages posa en contacte 200 aspirants i 23 empreses

La Fira d'Ocupació Jove del Bages, celebrada ahir al matí a l'edifici de l'Anònima de Manresa, va superar amb nota l'edició inaugural, en superar les expectatives dels seus promotors. Almenys quant a assistència. Prop de dues-centes persones, la majoria menors de trenta anys, van aplegar-se a l'esdeveniment, amb l'intent d'encaixar en algun de la setantena de perfils reclamats per les 23 empreses participants. L'«èxit» de la convocatòria, com ho valoraven ahir els seus organitzadors, la Cambra de Comerç i l'Ajuntament de Manresa, garanteix la continuïtat del projecte en properes edicions, asseguren.

Les empreses van desplaçar fins a l'Anònima personal de selecció per atendre els joves (i no tan joves), recollir-ne currículums i fer una primera valoració en persona del seu perfil professional. Tot i que ahir no es va fer un balanç del nombre d'entrevistes i de les contractacions tancades, sí que hi va haver empreses que van trobar el perfil que buscaven. És el cas de Grup Llobet, la responsable de selecció del qual, Alba Duarri, arribava a la fira amb dues places de dependenta per cobrir, que va poder satisfer en un matí, segons explicava a aquest diari.

En la majoria de casos, el que van obtenir les empreses va ser desenes de currículums, alguns dels quals poden ser d'utilitat quan se'ls generin oportunitats de feina. En general, hi havia satisfacció, ahir, entre les empreses participants, que garantien repetir en properes edicions.

Amb tot, empreses amb requisits més tècnics van trobar dificultats per encaixar en les seves necessitats els perfils dels joves (i no tant, recordem) que ahir van assistir a la fira. Empreses com Denso, Masats i Ausa deien no haver pogut encaixar la majoria de demandes. El perfil predominant a l'esdeveniment va ser amb poca especialització o molt jove, amb poca qualificació, a la recerca d'una primera feina. Amb tot, l'experiència, valoraven en conjunt les empreses, va ser «satisfactòria», i una bona oportunitat per donar-se a conèixer entre els joves. «Ha faltat el talent del Bages», afirmava, resignat, un dels responsables de personal assistents ahir a la fira.

La proposta, emmarcada en el programa PICE (Programa Integral de Qualificació i Ocupació) que impulsa la Cambra, pretén afegir-se a la lluita contra l'atur juvenil, que suposa una taxa, en el conjunt de Catalunya, del 38%, una dada molt similar a la del ter-ritori central, segons recordava ahir l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, durant la inauguració oficial de la fira.

En el seu parlament, Junyent va remarcar la rellevància que la fira se celebrés a l'Anònima, un espai històric que la ciutat ha guanyat per a actes públics, i que ahir es descobria per a les empreses. També Pere Casals, president de la Cambra, valorava l'espai, alhora que insistia que la fira respon a la necessitat d'un segment de població al qual costa ocupar-se, però també a la de les empreses, ja que, recordava, «hi ha moltes feines per a les quals no trobem personal per cobrir».

Ahir, Deporvillage, Denso, Decathlon, Cots i Claret, Conserves Ferrer, Bonarea, Avinent, Ausa, Ampans, Althaia, Aki, A. Raymond, Fes Més, Friman, Gestamp, Grup Llobet, Grup Solñer, ICL, Masats, Montserrat, Oliva Torras, Tecnium i Tous van sumar-se a la iniciativa. Molt del fer-ro industrial i de serveis del territori, en un senyal que la fira arrancava amb un suport rellevant del sector empresarial local.

A més de les taules de cadascuna de les empreses, els assistents podien sumar-se a les diferents activitats organitzades, en les quals van participar més d'una seixantena de joves. Així, es van celebrar dinàmiques de grup per superar una entrevista de feina, sessions de revisió de currículums, a càrrec del personal del CIO, i presentacions dels plans d'ocupació d'algunes de les empreses participants.

Clara Ferrer (19 anys), Abril Delgado (20), Odette Fernández (19) i Joel Risco (18), els quatre de Sant Fruitós de Bages, van ser dels joves que van assistir ahir a la fira. Tots coincidien en les dificultats, en general, per trobar una primera feina. «Moltes empreses demanen experiència d'un any, i jo com a màxim en tinc de tres mesos», deia Ferrer. A més, s'exigeixen títols, idiomes. Dels quatre joves, només Abril Delgado té acabat un grau, d'esports. Dues hores després de voltar per la fira, Clara Fer-rer encara no havia repartit cap dels nombrosos currículums que la seva mare li havia imprès. «És difícil començar. Els que ja tenen experiència i els que no la tenim som dos mons diferents. Vols aprendre, però costa, i això et posa nerviosa», deia Fernández. Els quatre busquen una feina que els permeti relacionar-se amb gent i ingressar un sou amb què, en un futur proper, poder-se independitzar. «1.000 euros al mes», deien.