Sala Motors homenatja la seva història en la seva aposta de futur amb Jaguar

Sala Motors, empresa del grup manresà Sala Team, va inaugurar ahir al vespre el nou concessionari Jaguar Land Rover, ubicat a les renovades instal·lacions del grup al polígon dels Dolors. Més de dues-centes persones van aplegar-se ahir a la festa inaugural, durant la qual van poder descobrir els exigents estàndards corporatius de la firma britànica i els dar-rers models de Jaguar i Land Rover. La cirereta del pastís de la nit va ser la posada de llarg del nou Jaguar I Pace, 100% elèctric, que Sala Motors comercialitzarà a partir del mes de juliol, un bateig que va oficiar Pau Sala, gerent de Sala Motors. L'empresa manresana serà un dels únics vint concessionaris del grup britànic a l'Estat (d'un total de 60) on els clients podran trobar el nou vehicle elèctric de Jaguar.

Durant l'acte –al qual van assistir el president de Jaguar Land Rover a Espanya, Luis Antonio Ruiz, i l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent–, el conseller delegat del grup, Jordi Sala, va retre homenatge a quatre de les persones que van iniciar la trajectòria del grup a Manresa, els anys 50 del segle passat: el fundador, Pere Sala; el primer mecànic de la casa, Lluís Vall; el primer venedor de Land Rover, Ramon Mesas; i Rafa Ávila, que durant cinquanta anys ha treballat a l'empresa. La família Sala va iniciar la seva relació amb Land Rover els anys 50, un vincle que ara segella amb la concessió oficial de Jaguar.



3.000 metres quadrats

Les renovades instal·lacions ocupen 3.000 dels 7.000 metres de l'edifici de Sala Team, i ofereixen serveis exclusius per als clients del grup britànic, entre els quals, una enorme pantalla que permet configurar el vehicle a l'instant per l'usuari, un software de Jaguar Land Rover que Sala Motors estrena a l'Estat. A la planta baixa s'ubica l'exposició dels models de Jaguar i Land Rover, mentre que a la planta superior se situa l'aparador del vehicle seminou de la marca (gerència, demo i compa-nyia), unitats que poden suposar un «estalvi important» per a l'usuari, segons apunta Jordi Sala. També hi ha les sales de venda i recepció destinades exclusivament als clients de la firma britànica.



Nova estratègia empresarial

L'empresa manresana, que el mes de març passat va rebre el premi Quality Club de Land Rover al concessionari millor acreditat en venda i servei de la marca a l'Estat, afronta amb aquesta operació una nova estratègia empresarial, segons explicava a aquest diari Jordi Sala, amb la qual vol cimentar el seu futur al sector. El grup ha invertit un milió d'euros en la renovació de les instal·lacions del carrer Sallent.

Sala Motors farà demà una jornada de portes obertes a les instal·lacions.