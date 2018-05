Berga debat sobre el nou conveni estatal del metall

L'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà ha acollit una jornada organitzada amb la Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central i Prevint sobre les novetats que introdueix el II Conveni Estatal del Metall (CEM).

Cristina Basora, responsable del departament de formació de Prevint, va explicar que el conveni incorpora novetats en prevenció de riscos laborals, com formació obligatòria a tots els empleats del metall (tant si entren a obres de construcció com si no hi entren). Fins ara, la formació només era necessària per als empleats que entraven a l'obra.

El CEM estableix uns terminis per fer la formació i de data d'entrada en vigor: divuit mesos per als reciclatges, i tres anys a raó d'una sisena part de la plantilla, cada sis mesos, per a la formació de tots els treballadors/es de l'empresa. Es regulen més de trenta oficis del sector metall que inclouen, entre d'altres, soldadura, tallers de reparació de vehicles, conductors i transportistes del sector metall o treballs de forja. Els cursos de nivell bàsic preventiu són de 50 hores, els adreçats a directius d'empresa i personal d'oficines són de 6 hores online, i la formació específica per oficis és de 20 hores presencials. El conveni també estipula que cal realitzar formació de reciclatge cada tres anys. Segons Jennifer Díaz, directora territorial de Prevint, al Berguedà les empreses industrials representen el 15,2% i el 9,5 % de treballadors autònoms; així, el 22% dels treballadors del Berguedà queden afectats per la normativa.