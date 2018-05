La Comissió Europea proposa prohibir coberts, plats i palletes de plàstic per evitar danys al medi ambient

La CE va llançar ahir un paquet de mesures que pretenen reduir la producció de plàstics en el bloc comunitari, entre les quals va plantejar prohibir productes com bastonets, coberts, i palletes per beure que estan fabricats amb aquest material i que estan pensats per a un únic ús. Així, la CE proposa prohibir productes de plàstic per als quals hi ha alternatives «disponibles i accessibles econòmicament». Aquesta prohibició s'aplicarà a bastonets, coberteria, plats, palletes per beure, agitadors de begudes i varetes de globus, que hauran de ser fabricats «exclusivament» amb materials sostenibles.