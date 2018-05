El Govern proposarà Pablo Hernández de Cos com a nou governador del Banc d'Espanya

El Govern proposarà avui Pablo Hernández de Cos, actual director general d'Economia i Estadística del Banc d'Espanya, com a nou governador de l'organisme supervisor, en substitució de Luis María Linde, el mandat del qual finalitza el 8 de juny després de sis anys al capdavant de la institució, segons van informar a Europa Press fonts del ministeri d'Economia.

Les mateixes fonts van destacar que es tracta d'un «excel·lent» candidat al lloc de governador a causa de la seva «gran capacitació tècnica», en particular en assumptes bancaris i monetaris, la seva «independència política», i la seva «experiència i prestigi» al Banc d'Espanya i al Banc Central Europeu (BCE).

Hernández de Cos és titulat del Servei d'Estudis del Banc d'Espanya i en l'actualitat ocupa el càr-rec de director general d'Economia i Estadística. En el BCE ha ocupat diferents càrrecs des de l'any 2000 i des del 2015 exerceix com a altern de l'actual governador al Consell de Govern.

Les fonts d'Economia subratllen que s'han respectat els criteris pactats amb l'oposició perquè es tracti d'una persona amb mèrits professionals, independent i de perfil tècnic, en un context en què s'han anat complicant les negociacions després de l'anunci de la presentació de la moció de censura a Mariano Rajoy per part del líder del PSOE, Pedro Sánchez.

Pablo Hernández de Cos (Madrid, 1971) és doctor en Economia per la Universitat Complutense, llicenciat en Ciències Econòmiques i empresarials per CUNEF i llicenciat en Dret per la UNED. Va iniciar la seva carrera professional el 1997 al Banc d'Espanya. El 2004 es va traslladar a la seu del BCE a Frankfurt, on va exercir el càrrec d'assessor del consell executiu del BCE. En el seu retorn a Espanya l'any 2007 va ser nomenat cap de la Divisió d'Anàlisi de Polítiques Econòmiques del Servei d'Estudis del Banc d'Espanya, càrrec que va exercir fins a l'any 2015. També ha estat membre del Grup d'Envelliment de la Població i Sostenibilitat i del Comitè de Política Econòmica del Consell Ecofin.