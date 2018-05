L'emprenedoria a Catalunya se situa per sobre de la mitjana espanyola i europea

L'activitat emprenedora a Catalunya ha crescut més d'un punt percentual amb relació a l'any anterior -quan era del 6,99%- i s'ha enfilat fins al 8,03% el 2017. Així doncs, la taxa d'activitat emprenedora de la població catalana entre 18 i 64 anys supera la mitjana espanyola (6,19%) i també l'europea (7,86%). Són dades de l'informe anual Global Entrepeneurship Monitor (GEM) promogut pel departament d'Empresa i Coneixement i la Diputació de Barcelona, i que van presentar ahir el secretari d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat, Joan Aregio, i el vicepresident segon i responsable de l'àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació i alcalde d'Igualada, Marc Castells.

Aregio va matisar que Catalunya encara no és «entre els països més capdavanters», ja que es manté a més d'un punt de distància de la taxa d'emprenedoria dels països basats en la innovació, que és del 9,2%. «La distància és cada vegada més petita», va indicar el secretari d'Empresa, que també va posar en valor que augmenta el nombre d'emprenedors que s'engresquen per oportunitat -perquè volen desenvolupar una idea-, un 4,6% del total (+1,2%), davant dels que ho són per necessitat, un 2% (+0,2%).

Del total d'activitat emprenedora, la majoria -un 4,77%- són emprenedors que han pagat salaris durant un període d'entre quatre i 42 mesos i la resta -un 3,27%- són emprenedors en fases molt inicials, que encara no n'han pagat durant més de 3 mesos. Pel que fa a la consolidació de projectes que fa més de tres anys i mig que estan en marxa, representen el 9,1% de la població adulta de Catalunya. En aquest cas, els projectes consolidats han disminuït un punt i mig respecte al 2016. Pel que fa als abandonaments, un 1,89% ha tancat o traspassat el negoci els últims dotze mesos, una xifra similar a la de l'any anterior.

D'altra banda, el GEM també calcula que un 6,68% de la població adulta és emprenedora potencial i podria iniciar un projecte empresarial els propers tres anys. La xifra augmenta a Catalunya el 2017 però està lluny dels països innovadors, on és del 18,1%.

Entre els que emprenen, es consolida la tendència creixent, que es va iniciar el 2015, dels que ho fan per oportunitat, la qual cosa implica una millora de la qualitat de l'emprenedoria, segons l'informe. La majoria de projectes (un 51%) pertanyen al sector de consum, seguit de serveis (29%), transformador (18%) i extractiu (2%).

El perfil més comú d'emprenedor és el d'un home de 39 anys. Tot i que l'informe també destaca un augment de la participació de dones en projectes emprenedors: és del 7,1% i està per sobre de la mitjana espanyola i europea. En relació amb les perspectives de creixement, només un 6% dels projectes en fase inicial esperen incrementar l'ocupació en 10 treballadors o més , mentre que en països basats en la innovació és del 17%. «Segueix havent-hi assignatures pendents», va reconèixer Aregio, que confia que Catalunya serà capaç de «liderar» i situar-se «bé» en el «nou escenari industrial».