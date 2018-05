Airbnb retirarà a partir de divendres 2.577 anuncis més de pisos il·legals

La plataforma Airbnb s'ha compromès a retirar els 2.577 anuncis de pisos il·legals que ha denunciat l'Ajuntament de Barcelona les últimes setmanes, que se sumen als més de 2.500 que afirma haver eliminat, i ha assegurat que a partir d'aquest mateix divendres ja no estaran publicats a la seva pàgina web. «Els comptadors s'han posat a zero sobre mals actors», va afirmar el responsable de polítiques públiques d'Airbnb a Espanya i Portugal, Sergio Vinay, després d'una reunió entre la companyia i l'Ajuntament de Barcelona. Vinay va afegir que «l'última petició i totes les peticions que ha fet l'Ajuntament» de retirar els anuncis de pisos il·legals es tindran en compte, i per a l'1 de juny aquestes publicacions estaran «donades de baixa». El compromís se suma a la mesura paral·lela per la qual Airbnb facilitarà a les autoritats locals i regionals, també a partir del primer de juny, les dades personals d'aquells que publiquin pisos en aquesta plataforma.