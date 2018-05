La CE proposa apujar el 5% els fons regionals per a Espanya en el proper pressupost

La Comissió Europea va proposar ahir augmentar el 5%, fins als 34.000 milions d'euros, els fons estructurals que rebran les regions espanyoles en el proper pressupost de la UE, que engloba el període comprès entre el 2021 i el 2027. El vicepresident de l'executiu comunitari per al treball, el creixement i la inversió, Jyrki Katainen, i la comissària de Política Regional, Corina Cretu, van presentar la proposta sobre la futura política de cohesió de la UE en una roda de premsa a Estrasburg. Segons aquest document, les regions espanyoles rebran 34.004,9 milions d'euros entre el 2021 i el 2027 (amb preus del 2018), cosa que suposa un increment del 5% en comparació dels fons del pressupost actual, corresponent al període 2014-2020.

No obstant això, es tracta d'un primer esborrany que ara han de negociar i aprovar tant els estats membres entre ells com amb el Parlament Europeu.

Brussel·les ha optat per modificar lleugerament els criteris per assignar els fons de cohesió a les regions europees, tot i que el PIB per capita seguirà sent el principal (ponderat al 81%). En concret, ha proposat incloure'n altres de nous amb l'objectiu de «reflectir millor la realitat sobre el terreny», com el mercat laboral (14%) i el canvi climàtic o la recepció i integració de migrants (4%).

En qualsevol cas, la Comissió Europea ha plantejat incloure una «xarxa de seguretat» per evitar reduccions «abruptes» en l'assignació dels estats membres. D'aquesta manera, cap soci comunitari veurà reduït més d'un 24% els seus fons estructurals, encara que els criteris marquen una caiguda superior. A més, l'Executiu comunitari ha modificat els nivells de cofinançament, de manera que els estats membres hauran de contribuir amb el 60% del pressupost de projectes dels països més rics (amb una renda superior al 100% de la mitjana europea), el 40 % en el cas de les regions «de transició» (renda entre el 75% i el 100% de la mitjana) i el 30% a les regions menys desenvolupades (renda menor al 75% de la mitjana comunitària).

A Espanya, Madrid, Catalunya, Aragó, Navarra i País Basc formen part del primer grup, mentre que Galícia, Astúries, Cantàbria, La Rioja, Castella i Lleó, Múrcia, Balears i Canàries són regions «en transició». Les comunitats autònomes dins del darrer grup són Extremadura, Andalusia i Castella-la Manxa.