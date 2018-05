El dèficit català arriba al 0,34% del PIB fins al març i s'apropa al 0,4% anual fixat

Entre gener i març del 2018, la Generalitat de Catalunya va gastar 798 milions d'euros més dels que va ingressar. Així, el dèficit es va situar en el 0,34% del PIB i s'apropa al 0,4%, el límit imposat pel ministeri d'Hisenda per a tot l'any per a les autonomies. El dèficit registrat en el primer trimestre és gairebé el doble del que s'havia registrat en el mateix període de l'any anterior (404 milions d'euros, el 0,18% del PIB).

Segons les dades publicades ahir pel ministeri d'Hisenda, ja hi ha una comunitat que supera l'objectiu de dèficit per al 2018, Castella-la Manxa (-0,45%). El conjunt de les administracions de l'Estat van registrar un dèficit del 0,38% fins al març, davant del 0,5% del mateix període del 2017. L'objectiu per a tot l'any imposat per la CE és del 2,2%.

Fonts del departament d'Economia expliquen que l'augment del dèficit es deu al fet que el ritme de l'execució de la despesa és superior a la del 2017. La Generalitat opera amb pressupostos prorrogats, però s'estan gastant les partides de manera més ràpida.