Acció apropa eines de finançament a empreses del territori central

Sessió de la jornada organitzada per Acció, al Palau Firal de Manresa

Una trentena d'empresaris van participar ahir al matí en una jornada sobre finançament per a la internacionalització organitzat per Acció a la Delegació a la Catalunya Central, al Palau Firal de Manresa. L'acte va consistir en una trobada entre experts en finançament i empreses amb projectes d'internacionalització interessades en conèixer els diferents tipus de finançament que els poden ajudar a desenvolupar-los en les millors condicions.

Durant la primera part de la sessió, els experts van presentar les principals característiques de set instruments diferents. Hi van participar representants de Loanbook Capital, Ecrowd!, Novicap, Enisa, Cesce, Cajamar i l'Institut Català de Finances, de manera que els assistents van poder conèixer solucions tant de l'àmbit privat com del públic, de tipus bancari i alternatiu. Acabades les ponències, els assistents van poder reunir-se individualment amb els experts que els interessaven per fer-los consultes personalitzades.

Acció també va posar a disposició de les empreses assistents el Servei d'Assessorament Financer (SAF), que els permet analitzar de manera gratuïta les millors vies per aconseguir finançament. Després d'una primera trobada, un expert elabora un informe financer que radiografia la situació econòmica i financera de l'empresa, recomana les eines i mecanismes que més s'adapten al seu projecte i l'acompanyen a les trobades i reunions amb les possibles plataformes o entitats finançadores, segons expliquen fonts d'Acció.

Enguany, Acció ha desenvolupat una eina on-line que recomana de manera interactiva, gratuïta i personalitzada les eines de finançament alternatiu que més s'adapten a les empreses catalanes. Es tracta del Recomanador de finançament alternatiu, que es crea amb l'objectiu de facilitar i agilitzar a les empreses i start-ups catalanes la cerca de finançament. A través de cinc preguntes, l'aplicatiu analitza les característiques de l'empresa i suggereix els millors mecanismes per finançar-se. En total es recullen més de 100 opcions de finançament.