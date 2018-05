Catalunya, primera regió europea a captar recursos d'innovació per a pimes

Catalunya és la regió europea que ha captat més recursos de la Comissió Europea destinats a projectes d'innovació de petites i mitjanes empreses. En concret, 148 pimes catalanes han captat 61,9 milions d'euros a fons perdut per finançar projectes de R+D i innovació, segons dades que ha publicat l'empresa Acció en base als resultats entre el 2014 i el 2017 del programa «SME Instrument de l'Horitzó 2020». El conseller delegat d'Acció, Joan Romero, ha subratllat la importància de les xifres aconseguides pel teixit empresarial català, que amb l'1,5% de la població europea ha estat capaç d'absorbir el 4,8% dels recursos d'aquest programa. Catalunya lidera el rànquing regional d'aquest programa d'innovació, per davant del territori del sud-est d'Irlanda, amb 50,2 milions d'euros, de la Comunitat de Madrid, amb 48,3 milions d'euros, i de la Llombardia, amb 45,8 milions. Acció destaca que els resultats equiparen Catalunya a estats europeus com Finlàndia (65,3 milions), i els Països Baixos (65,6), i supera Irlanda (59,1) i Àustria (24,5).