Utopicus obre a plaça Catalunya el seu primer edifici de coworking a Barcelona

L'empresa d'espais de treball compartits Utopicus inaugura aquest dijous el seu primer edifici de coworking a Barcelona, situat a la Ronda Sant Pere. El nou espai, en una de les zones de major concentració de l'activitat empresarial de la ciutat, compta amb sis plantes i té capacitat per a 178 professionals. L'edifici és considerat un model de coworking prime per les seves instal·lacions i equipaments d'alt nivell, dissenyat per l'arquitecte barceloní Federico Turull, amb 1.400 metres quadrats que inclouran servei de cafeteria, oficines fixes, espais coworking, zones d'esbarjo i descans, terrasses i un hort urbà. Aquest projecte és el primer edifici de coworking de la immobiliària Colonial a Barcelona i el preu del lloguer mensual de l'espai será d'entre 300-400 euros per treballador.

L'edifici ja compta amb un 60% d'ocupació i espera arribar al 100% aquest mateix mes, segons ha explicat Rafa de Ramón, CEO de Utopicus. Aquesta inauguració s'emmarca dins d'un projecte de Colonial que preveu l'obertura, durant el 2018, de cinc centres més de coworking Utopicus a Barcelona i Madrid.

A la capital catalana, Colonial obrirà espais a la plaça Gal·la Placídia i al carrer Bretón de los Herreros, al barri de Gràcia. Pere Viñolas, conseller delegat de Colonial, ha avançat que el grup immobiliari continuarà apostant per el coworking d'Utopicus com a "model de futur".

Entre les empreses que estrenaran l'espai de Ronda Sant Pere es troben la multinacional anglesa Reckit Benckiser, l'empresa xinesa de productes alimentaris COFCO Group, o la companyia tecnológica japonesa Midokura. SOCMobilitat és la primera companyia catalana que ocuparà l'espai coworking d'Utopicus.