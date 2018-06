El 63% de les empreses tenen dificultats per cobrir ofertes

El 63% de les empreses espa-nyoles tenen dificultats per trobar candidats que cobreixin les seves ofertes d'ocupació actual, sent els titulats especialitzats els professionals que més problemes tenen, el 65% d'elles. Aquestes dades es desprenen d'un sondeig elaborat per Educa 2020, la Fundació Axa i Gad3 que reflecteix que el 47,1% de les empreses preveuen augmentar la plantilla de les seves empreses, el 47% mantenir-la i el 6% reduir-la, segons va explicar ahir el president de GAD3, Narcís Michavila. D'aquest estudi es desprèn que «de cara al futur desapareixeran professions», fonamentalment relacionades amb l'administració, mentre que les que més es demandaran seran les de big data, digitalització i noves tecnologies. L'enquesta es va realitzar de forma on-line entre l'anterior 29 de gener i el 25 d'abril a 2.100 empreses, de les quals 428 són de Madrid.