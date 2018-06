Les hipoteques augmenten el 7% i registren el millor trimestre des del 2011

El nombre d'hipoteques sobre habitatges a Catalunya el primer trimestre d'aquest any s'ha situat en 13.671, xifra que suposa un augment del 6,76% en relació amb el mateix període del 2017, segons les dades facilitades per l'institut d'estadística espanyol. Aquest és el resultat més gran que fins ara s'ha registrat en qualsevol trimestre des del tercer del 2011, quan el nombre d'hipoteques a Catalu-nya es va situar en 14.482. Aquest resultat del primer trimestre arriba després que el mes de març el nombre d'hipoteques a Catalu-nya s'hagi situat en 4.449 contractes, el 3,43% menys que el març de l'any passat, que no va tenir la Setmana Santa. En el conjunt de l'Estat, el primer trimestre s'han signat 84.073 contractes hipotecaris, el 5,58% més que el mateix període de l'any passat. Els 84.073 préstecs hipotecaris sumen 10.133 milions d'euros, fet que deixa una mitjana de preu per pis hipotecat de 120.526 euros, el 5,3% més que l'any passat.