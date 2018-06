L'Estat només ha recuperat 5.900 milions, el 10% de les ajudes a la banca

L'Estat, a través del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), ha recuperat aproximadament 5.900 milions d'euros a final del 2017 de les ajudes a la banca, tot just el 10% dels més de 59.000 milions aportats a través d'injeccions de capital i garanties concedides als compradors.

Els diners recuperats sumen exactament 5.911 milions, però no inclouen més de 2.122 milions que va obtenir amb la venda d'accions de Bankia ni 535 milions abonats per l'entitat en dividends, ja que aquests diners es mantenen en BFA, la capçalera del grup controlada per l'Estat.

Segons la informació actualitzada ahir pel FROB, els ajuts mitjançant compra d'accions, participacions preferents o emissions de convertibles ascendien a 56.545 milions, als quals cal sumar 2.491 milions en esquemes de protecció d'actius o garanties que blinden als grups que van comprar les malmeses entitats.

Aquesta última partida ha variat i ha fet que el total d'ajuts arribi a 59.036 milions a final del 2017, dels que ara s'han recuperat 5.911 milions, en part gràcies a la devolució per part d'Unicaja i Ibercaja, l'any passat, dels bons convertibles contingents (anomenats també «cocos») subscrits per Ceiss i Caja3, ara integrades en els dos grups.

El gruix dels diners retornats procedeixen d'interessos cobrats per les ajudes, 1.434 milions, però també destaquen 977 milions per la venda de Banca Cívica, 800 milions per CajaSur, 783 milions per Novacaixagalicia i 782 milions per CatalunyaCaixa.

Completen la partida dels diners recuperats pel FROB els 604 milions retornats per Unicaja de les ajudes a Ceiss, 407 milions reintegrats per Ibercaja dels «cocos» de Caja3 i 124 milions retornats per Liberbank.

En el cas de les garanties, amb una factura que suma ja 2.491 milions, l'EPA concedit a CaixaBank en la compra del Banc de València és el que té més cost fins al moment, 666 milions, seguit de l'atorgat principalment a BBVA en l'adquisició de Catalunya Banc, que ascendeix a 526 milions euros. No obstant això, cal tenir en compte que en aquesta partida s'inclouen també les ajudes a Blackstone per comprar una cartera de préstecs morosos de Catalunya Banc abans del seu traspàs a BBVA, que només el 2017 va costar a l'Estat 37,5 milions. A continuació figuren les garanties de Ceiss, 430 milions, i les de Novacaixagalicia, 382 milions, de les quals es beneficia el seu comprador NCG Banco, del grup veneçolà Banesco, que només el 2017 va rebre 327 milions per aquest concepte. Però, a més, l'última memòria del FROB recull que el 2018 el cost de les garanties seguirà augmentant perquè té previst pagar 37 milions d'euros més a CaixaBank per crèdits deteriorats de Banc de València, entitat que va adquirir per un euro.

D'altra banda, la memòria recorda que Bankia ha retornat 1.847 milions als accionistes per la seva sortida a borsa i 170 milions al 3% dels clients que tenien hipoteques amb clàusules sòl. I afegeix que Bankia té una provisió de 2.910 milions d'euros, de la qual ha consumit 2.719 milions per compensar els que van adquirir participacions preferents o deutes subordinats.