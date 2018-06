L'INE puja fins al 3% el creixement anual de l'economia espanyola

L'INE ha confirmat que el primer trimestre d'aquest any l'economia espanyola ha crescut el 0,7% en relació amb el quart trimestre del 2017, fet que ha deixat un creixement interanual del PIB espanyol del 3%. Amb aquestes xifres, l'Institut Nacional d'Estadística confirma la xifra avançada el 27 d'abril passat en termes trimestrals, però augmenta fins al 3% la taxa anual, una dècima més del que va anunciar. El dinamisme de l'economia espanyola s'explica per la demanda interna, sobretot el consum de les llars, i el sector exterior, que aporta al PIB tres dècimes més que el trimestre precedent. La taxa anual del 3% que confirma l'INE en el primer trimestre està una dècima per sobre de la taxa avançada del 27 d'abril passat (2,9%), però tot i així està una dècima per sota del creixement del PIB interanual del quart trimestre del 2017. En termes trimestrals, la xifra del 0,7% avançada l'abril per al primer trimestre es manté per part de l'INE, fet que suposa encadenar tres trimestres amb creixements del 0,7% intertrimestrals.