La meitat dels municipis catalans no disposen de cap oficina bancària, després de retallar el 50% de la xarxa

El 49,31% dels municipis catalans, 467 localitats sobre un total de 947 municipis, no disposen d'oficina bancària per operar o retirar diners, segons l'article «Tancament d'oficines bancàries i accés a l'efectiu a Espanya», publicat a la Revista d'Estabilitat Financera que edita el Banc d'Espanya. Les dades fan referència al tancament de l'any 2017 i indiquen que, entre el 2008 i el 2017, les entitats financeres que han operat a Catalunya han retallat la seva xarxa d'oficines el 50,70%, fet pel qual passen d'un teixit de punts d'atenció al públic de 8.004 a 4.058 oficines. El nombre de persones que a Catalunya no tenen accés a una oficina bancària en la localitat on resideixen suma 240.892 persones, el 3,19% dels habitants del Principat. A l'Estat espanyol, els percentatges són similars: amb el 50,58% dels municipis espanyols sense alguna oficina bancària i el 2,68% de la població sense la possibilitat d'obtenir diners en efectiu en la seva localitat de residència.

Entre el 2008 i el 2017, el nombre de marques d'entitats financeres a l'Estat espanyol ha disminuït el 28% i el nombre d'oficines bancàries que han baixat la persiana sobre el conjunt de la xarxa que hi havia el 2008 ha estat del 39%. El 2017, el nombre d'oficines bancàries operatives a l'Estat es va reduir en 937 oficines.