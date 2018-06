La indústria reclama polítiques que impulsin la seva competitivitat

Els màxims responsables de multinacionals espanyoles com La Farga, Reig Jofré o Celsa Group van reclamar ahir més polítiques a favor de la indústria i ajudes per competir en un mercat cada vegada més global. El conseller delegat de la farmacèutica Reig Jofré, Ignasi Biosca; la directora general de la metal·lúrgica La Farga, Inka Guixà, i el president i conseller delegat de Celsa Group, Francesc Rubiralta, van participar en les jornades del Cercle d'Economia de Sitges, on van destacar la necessitat d'enfortir la indústria, pilar de l'economia espanyola.

«Cada vegada competim més a escala global i ens trobem davant factors aliens al negoci que no haurien de perjudicar-nos. Cal fer polítiques que ajudin a la competitivitat o, almenys, que no la minvin», va assegurar Guixà, que fa un any que està al capdavant d'una companyia que fabrica semielaborats de coure i els seus derivats i que factura una mica més de mil milions d'euros. De la seva banda, el primer executiu de Celsa Group, la primera companyia de reciclatge d'acer d'Espanya i la segona d'Europa, amb una facturació superior als 4.000 milions d'euros, va lamentar que «a Espanya hi ha voluntat política per fer indústria, però a França i Alemanya ja és una realitat».

Els directius d'aquestes empreses familiars van desgranar alguns dels dèficits de la política industrial espanyola: falta d'una aposta més ferma per al transport de mercaderies, i en concret per al Corredor Mediterrani, el poc pes de la inversió en R+D, i l'existència de traves a la competitivitat, com l'elevat preu de l'energia elèctrica.

Rubiralta va recordar, en aquest sentit, que l'energia a Alemanya és el 56% més barata que a Espa-nya i que a França les empreses paguen el 48% menys. «Només demanem una cosa, que és competir en igualtat de condicions», va dir. Ignasi Biosca també va destacar la importància de la indústria per a una companyia de l'àmbit farmacèutic com la que dirigeix, que factura 160 milions d'euros i té a les seves files un miler d'empleats.

En una altra de les sessions de la jornada van participar directius de companyies del sector digital, com Schibsted Spain i SocialCar, que van criticar la proposta del fins ara Govern del PP de crear un nou impost sobre les vendes dels grans signes tecnològiques com Google, Apple o Amazon. «És un despropòsit com s'ha entès la Google tax a Espanya», va indicar la fundadora i consellera delegada de la plataforma SocialCar, Mar Alarcón, mentre que el conseller delegat de Schibsted Spain, Estanis Martín de Nicolás, va qualificar de «mal pegada» la decisió de l'Executiu.

El ministre Critóbal Montoro va anunciar fa unes quantes setmanes la creació d'un nou impost sobre les vendes de firmes tecnològiques per ajudar a finançar les pensions. Montoro va precisar que plantejaria el gravamen en l'àmbit del Pacte de Toledo per tenir el suport de la resta dels grups polítics. Aquest impost, no obstant, està en suspens, després que el socialista Pedro Sánchez es convertís ahir en nou president del Govern central.