El sistema de targetes Visa experimenta problemes en alguns països europeus

L'empresa Visa va comunicar ahir que la seva xarxa de pagaments amb targeta estava experimentant problemes en alguns països d'Europa. A través del seu compte oficial de Twitter, la companyia va afirmar que estava experimentant una «disrupció del servei» que estava provocant que algunes transaccions amb el popular mètode de pagament no fossin processades.

Des de Visa es va indicar que s'estaven investigant les causes d'aquesta disfunció i es va afirmar que es treballava per resoldre-les «tan ràpid com sigui possible». Mitjans britànics van ser dels primers a fer ressò de la notícia, després de recollir queixes d'usuaris a través de les xarxes socials. Fins al moment, la incidència no sembla haver afectat ni a Catalunya ni a la resta de l'Estat. Fonts financeres van explicar a l'ACN que l'operativa no s'ha vist afectada a Espanya perquè les transaccions de Visa operen a través de la plataforma Redsys.