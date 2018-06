Unió de Pagesos critica que la futura PAC suposarà 115 milions menys per a Catalunya

Les organitzacions agràries catalanes adverteixen de les repercussions que pot tenir per al sector agrari català la futura Política Agrària Comuna (PAC) que planteja la Comissió Europea per després del 2020. Unió de Pagesos assegura que «comportarà a Catalunya una reducció d'almenys 115 milions d'euros d'aportacions de la UE» i «un fort encariment dels costos de producció», segons la proposta presentada ahir pel Comissari d'Agricultura, Phil Hogan.

UP considera que els sectors lleter, boví i oví de carn, arròs, oli d'oliva i avellana seran els més afectats. Per la seva banda, JARC-COAG qualifica la proposta de «greu error estratègic de conseqüències imprevisibles». Des d'aquesta organització consideren que els Plans Estratègics, principal canvi en l'arquitectura de la PAC, «habiliten als estats membres a establir el seu propi marc legal per a la concessió dels ajuts agraris». Això, «portat a l'extrem, podria desembocar en centenars de mini-PAC regionals», segons JARC-COAG.

El sindicat agrari considera que les propostes reglamentàries presentades de la futura PAC «suposaran fortes retallades a les rendes de la pagesia catalana». Segons l'organització, comportaran, en primer lloc, la reducció d'entre el 3,75% (2021) i el 3,01% (2027) dels ajuts directes, cosa que «significarà una retallada directa d'uns 61,4 milions d'euros entre 2021 i 2027, així com, addicionalment, la reducció de l'1,05% d'aquests ajuts per alimentar la reserva de crisi, la qual ja no retornarà els fons quan no s'utilitzin (18,8 milions d'euros en el període 2021-2027)».

Així mateix, les propostes de reglament comportaran la reducció del 15,53% dels fons destinats al desenvolupament rural, uns 54,1 milions d'euros. I, en tercer lloc, un «substancial increment» dels costos de producció, afegint més «competència deslleial» al mercat únic vers les importacions de països tercers, «en pretendre condicionar, amb més obligacions en matèria de medi ambient, el 40% del conjunt total de fons», apunta.