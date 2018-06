Arfe Arderiu Consultors: mig segle assessorant a Manresa

Salvador Arderiu va fundar la Gestoria Arfe el 1968 a Manresa. Llavors, l'empresa, que estava gestionada per Arderiu i un altre soci, va obrir un petit despatx al carrer Nou. Ara, cinquanta anys més tard, la companyia destinada a assessorar particulars i empreses a Manresa ocupa uns 500 metres quadrats a l'emblemàtic edifici de can Jorba (Muralla del Carme, 17-23) i té 25 treballadors. Mig segle ha donat per molt, i de la petita gestoria que era quan va néixer ha passat a ser una gran consultoria de referència a la ciutat, que aspira a convertir-se, segons els seus responsables, en la consultoria de referència a la Catalu-nya Central.

Per celebrar el 50è aniversari, la firma manresana ha organitzat diversos actes d'ara fins a l'octubre, pensats principalment per als treballadors i les seves famílies, però en algun cas també oberts a tothom. La programació va arrencar aquest dijous amb una festa pensada especialment per als empleats en què va participar el mag solsoní Pere Rafart. El següent acte tindrà lloc al juny –encara s'ha de confirmar la data– i constarà de tres ponències sobre responsabilitat civil corporativa. La jornada, organitzada en col·laboració amb Càritas Manresa, serà oberta a tothom. Per al setembre, els responsables d'Arfe estan organitzant un esdeveniment esportiu –probablement una caminada– apte per a totes les edats i obert al públic, tot i que encara no se'n sap la data. I a l'octubre està prevista una ponència «amb un personatge important» del sector econòmic, segons els responsables de la consultoria, el nom del qual encara no està lligat. La cloenda oficial de l'aniversari es farà durant el sopar de Nadal.

La consellera delegada de l'empresa, Rosa Maria Arderiu, assegura que «és molt important per a nosaltres fer saber als nostres treballadors i clients com n'estem d'agraïts per la confiança que fa 50 anys que ens dipositen», fet que els ha permès, explica juntament amb el gerent, Francesc Xavier Casé, convertir-se en una de les cinc assessories més grans de Manresa.

Un dels mèrits que destaquen Casé i Arderiu de la seva consultoria és haver assessorat «bé» les empreses durant els anys forts de la crisi, que situen entre 2008 i 2014: «Dels nostres clients, molt pocs van acabar tancant les empreses. Es van adaptar i en algun cas es van empetitir, però la veritat és que vam haver d'afrontar pocs concursos de creditors», explica Casé, que assegura que la xifra de tancaments va ser inferior a la que van haver d'afrontar altres consultories de la zona, «i això demostra que fem les coses bé».

Més de 400 abonats



Actualment, la consultoria supera els 400 abonats. A banda, assessora gran quantitat d'empreses i particulars en moments puntuals com és la campanya de la renda –enguany del 4 d'abril al 2 de juliol– o també en situacions com la que s'ha viscut fa pocs dies amb l'aplicació del nou reglament europeu de protecció de dades, que ha provocat una allau de consultes, apunta Arderiu.

Així, el projecte que va impulsar el 1968 el seu pare, Salvador Arderiu, ha anat evolucionant fins a posar a disposició dels clients un ampli assessorament en tres branques: serveis d'empresa, àrea de finques i assessorament jurídic. «Ja no som aquella petita empresa del carrer Nou (que es va traslladar a la carretera de Vic quan va créixer). Ja no només tramitem, cosa que tothom pot fer per Internet avui dia, sinó que assessorem les empreses i els autònoms per aconseguir l'èxit empresarial», assenyalen Casé i Arderiu.