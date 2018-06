La violència sexual obstaculitza el creixement de l'economia índia

Hi ha dues coses sense les quals l'executiva de màrqueting de Nova Delhi Khyati Malhotra mai no surt de casa: una pistola paralitzant i un aerosol de pebre.

Forma part de la inversió que fa per mantenir-se fora de perill en un país on les denúncies de delictes contra dones han augmentat més del 80% en 10 anys i en el qual els casos mortals de violència sexual són freqüents en ciutats grans. És per això que Malhotra destina una part del seu salari a un vehicle i un xofer per evitar els perills del transport públic, on s'assetja verbalment les dones, se les grapeja i se les viola.

A Bangalore, Vidya Laxman, executiva d'una companyia multinacional a l'Índia, paga una legió de personal domèstic i càmeres de seguretat per la seguretat dels seus fills. Sajna Nair, de Delhi, s'estima que ha deixat de guanyar gairebé 200.000 dòlars després de renunciar a una feina en un banc per no poder trobar personal en qui tingui confiança per tenir cura de la seva filla.

En els últims mesos, la violació, tortura i assassinat d'una nena de vuit anys a l'estat de Jammu, d'una altra d'11 anys a Gujarat, i la violació d'una jove de 16 anys a Uttar Pradesh han revelat la forma en què l'Índia tracta les seves dones i nenes.

Els legisladors han dit que impulsaran penes més grans per tal d'evitar que es cometin aquests crims. Mentrestant, desenes d'entrevistes revelen un efecte econòmic menys admès: atès que cada vegada senten més por per la seva seguretat i la dels seus fills, moltes dones abandonen el mercat de treball o accepten llocs de treball de menys salari.

En els vuit anys transcorreguts des del 2004, uns 20 milions de dones (la suma de les poblacions de Nova York, Londres i París) van desaparèixer del mercat laboral de l'Índia, segons el Banc Mundial. «No hi ha un lloc on pugui deixar la meva filla sense preocupar-me per la seva seguretat», va dir Indu Bhandari, que va abandonar una lucrativa carrera empresarial i es va dedicar a la docència a causa d'aquests temors. «Vaig ser víctima d'abús sexual en la meva infància, de manera que sé molt bé a què podria exposar la meva filla».

Decisions com la seva assesten un cop a les companyies locals i estrangeres que volen contractar més dones en la tercera economia més gran d'Àsia. També amenacen l'agenda del primer ministre, Narendra Modi, en tant que busca atraure inversions estrangeres i impulsar el pes econòmic de l'Índia al món.

L'Índia il·lustra la mesura com la violència i l'agressió sexual contra les dones pot impedir el progrés de comunitats i de tot un país.

L'Índia podria incrementar 770.000 milions de dòlars el seu PIB fins al 2025 si aconseguís que més dones treballessin i augmentés la igualtat, segons el McKinsey Global Institute. Però només el 27% de les dones índies té feina. És el nivell més baix entre els grans països emergents i els països del G-20, només per sobre del d'Aràbia Saudita, segons la publicació IndiaSpend.

«Si aconseguim crear un entorn segur, sens dubte més dones es bolcarien al mercat laboral i se sumarien a la força de treball», va dir Anjali Verma, economista de PhillipCapital a Bombai. «En 10 anys, això podria contribuir a més consum, estalvi i creixement econòmic».