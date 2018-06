«Es busca director/a de felicitat»

Tot i que soni estrany que una empresa vulgui tenir un/a director/a de felicitat, és quelcom que ja és una realitat des de fa anys en empreses espanyoles, i encara és molt anterior a Estats Units i el Regne Unit. Possiblement l'inici és el CHO (Chief Happiness Officer) de Google que tenia com a objectiu: «Il·luminar ments, obrir cors i crear la pau mundial».

L'objectiu d'aquest lloc de treball és, com el nom indica, que les persones que treballen a les empreses estiguin a gust amb la seva feina, que ho considerin un motiu d'orgull i la facin apassionadament. Treballar hauria d'implicar un estat d'ànim molt positiu. Com deia Eduard Punset: «Jo mai vaig saber que estava treballant perquè no hi havia diferència entre la meva vida i la meva feina. M'ho passava sempre igual de bé». Motivar el treballador ha de ser una de les tasques clau per a qualsevol empresa que vulgui créixer. No es poden obtenir beneficis sense empleats no motivats. A llarg termini, la història empresarial n´és plena d'exemples, sense una bona política de recursos humans, les empreses estan destinades a desaparèixer.

L'aparició de les empreses dels nous sectors tecnològics va fer canviar els llocs de treball. De cop i volta vàrem saber que s'acabaven els despatxos, s'establien llocs oberts, s´instal·laven cafeteries i restaurants, zones d'esbarjo i joc, parvularis per als nadons, gimnasos, assistència mèdica i s'acabava el control d'horaris. Es valorava per objectius, es va començar a permetre treballar des de casa si era necessari, i si l'empresa ja era molt gran es desplaçaven les oficines als afores de les grans ciutats, amb espais a l'aire lliure per fer esport. Compte, però, a convertir aquestes empreses en petits guetos que originin un nou problema: l'empresa ho dóna quasi tot a canvi que el treballador s'hi casi gairebé al cent per cent.

La felicitat en el lloc de treball és important, determinant. Per acabar d'arrodonir els objectius va ser necessari fer plans de carrera per als empleats, establir models salarials d'acord amb el mèrit i la productivitat, pagar amb espècie a qui superés els objectius. Ja fos amb bonus, accions o opcions sobre accions de l'empresa. Són desenes de milers els empleats/propietaris de les grans empreses de Silicon Valley que s'han fet milionaris gràcies als pagaments amb accions de la companyia. És una conseqüència del que significa voler mantenir la gent que val dintre d'una companyia. Qui no hi està feliç, marxa.

Els responsables de felicitat solen formar part de l´equip de persones i organització i desenvolupen l'estratègia integral que incentiva el benestar emocional dels professionals. També s'han iniciat cursos de mindfullness, ioga, o un decàleg de felicitat per reforçar l'actitud positiva, millorar la motivació i la creativitat.

Hom pot pensar que la felicitat a les empreses és quelcom que només defineix les companyies top dels sectors més tecnològicament avançat. No és així. La propera vegada que entri en una botiga o un supermercat, és molt fàcil identificar en quin lloc els empleats són més feliços a la seva feina. El somriure ho determina tot.