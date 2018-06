«La fragilitat d'Itàlia i Espanya»

L´estiu de l´any 2012, ara farà sis anys, es van viure emocions fortes a Europa. I l´origen era purament econòmic. Les rèpliques de la gran depressió del 2008 amenaçaren seriosament la viabilitat de l´euro i la solvència d´alguns Estats hiperendeutats com el d´Espanya. La prima de risc del deute sobirà dels països meridionals es va disparar, les borses van viure moments de pànic i només les paraules balsàmiques de Mario Draghi, governador del Banc Central Europeu (BCE), permeteren redreçar la situació. El banquer italià va prometre fer tot el que calgués per mantenir l´euro i els mercats se´l van creure. Durant aquests sis anys, el BCE ha portat la política monetària al límit.

Amb interessos al zero per cent i amb els programes de compra massiva de deute públic i d´altres actius financers, el banc emissor ha esgotat tota la seva munició. Aplicats tots els dopatges possibles, el BCE ja no pot fer res més. Les polítiques econòmiques dels governs i del Banc Central ha anat molt més enllà del que era raonable. Per reblar el clau de la política monetària ultraexpansiva, només faltaria que els helicòpters corporatius del BCE reguessin la geografia europea des del cel amb una pluja de bitllets. I, malgrat la combinació de polítiques fiscals i monetàries tan expansives, la situació continua sent molt delicada.

Ho demostra la incertesa política d´Itàlia i la moció de censura al govern popular promoguda pel PSOE a Espanya, suficients per tornar a disparar la prima de risc a Itàlia, Espanya, Portugal i Grècia, portant importants pèrdues a les borses, especialment en els valors bancaris. La incertesa política per ella mateixa, però, no és capaç d´explicar ni generar tanta inestabilitat financera. Darrere s´hi amaga el temor que la unió bancària europea no s´hagi completat correctament i que l´estructura institucional de l´euro continuï sent feble.

El partits populistes avancen arreu i guanyen a Itàlia, un dels països fundadors de la Unió Europea. Luigi di Maio, al capdavant del M5Stelle, s´imposa de manera contundent al sud del país. Amb una crítica frontal a la unió bancària europea i amb una promesa de renda bàsica per a 3 milions de persones amb un cost de 17.000 milions d´euros a l´any, el M5Stelle guanya a les regions on el PIB per càpita amb prou feines supera els 16.000 euros per habitant. En canvi, al nord d´Itàlia, la renda és de 34.000 euros per habitant. Mentre que Merkel s´ha oposat, amb tota justícia i necessitat, al rescat dels bancs amb diner públic, els italians es van passar pel forro aquest acord rescatant amb més de 20.000 milions d´euros públics la banca Monte Paschi di Siena.

Mentre que Alemanya ha aprofitat els anys de bonança per reduir el seu deute públic, del 81% del PIB el 2010 al 68% del PIB el 2016, Espanya l´ha augmentat del 35% l´any 2007 al 99% l´any 2016 i Itàlia també l´ha incrementat del 99,8% l´any 2007 al 132% l´any 2016. La convivència de xifres d´endeutament astronòmiques amb creixements raquítics, especialment en el cas d´Itàlia (increment del PIB de només l´1% el 2015 i 0,9% el 2016), és sempre un problema. Pensem que la despesa anual només en interessos (històricament baixos) supera els 30.000 milions a Espanya. I en el país transalpí, una taxa de creixement inferior al tipus d´interès el converteix automàticament en insolvent i incapaç de pagar, a mitjà termini, el servei del deute. El malestar social és profund. Vuit de cada deu famílies italianes són més pobres avui que quan va començar la crisi. El descens dels ingressos ho ha devorat tot, somnis inclosos. La situació, per tant, és greu. I si la moció de censura a Espanya i els problemes per formar govern a Itàlia tenen tanta repercussió és per com estan de malament les seves economies, amb un endeutament descontrolat, la corrupció política en metàstasi, la taxa d´atur del 16% a Espanya i de l´11% a Itàlia, una economia submergida entre el 17% i el 24%, i un frau fiscal entre el 6% i el 9% del PIB espanyol.

Itàlia i Espanya tenen molt en comú. Comparteixen les arrels històriques grecoromanes i llatines, van ser baluards del catolicisme en èpoques passades, pateixen la corrupció sistèmica del sistema polític i el caos de l´administració pública, presenten alguns exemples notables de creativitat empresarial al nord, mentre que el sur es despenja de tot creixement i es converteix en un receptor perpetu de subsidis públics, parasitant un Estat disfuncional. En contra de les demandes d´Itàlia i Espanya, no cal un pressupost europeu anticrisi, ni la mutualització de riscos, ni un superministre de Finances que els permeti viure indefinidament per sobre de les seves possibilitats. Calen reformes estructurals i un marc d´estabilització que disciplini els impulsos a estirar sempre més el braç que la màniga.