Luca De Meo diu que Martorell podria fabricar la segona generació de l'Ateca

El president de Seat, Luca de Meo, va assegurar ahir que la planta de Martorell es podria encarregar de fabricar la segona generació del SUV Ateca. En una entrevista amb la Tribuna de l'Automoció recollida per Efe, va explicar que estan negociant dins del Grup Volkswagen, al qual pertany la marca, assumir la producció del citat totcamí compacte. L'Ateca, de la mateixa manera que el Karoq de Skoda –amb el qual comparteix plataforma–, es fabrica a la planta txeca de Kvasiny.

Tant la marca txeca com Seat estan endarrerint els seus lliuraments globals per la falta d'unitats, per la qual cosa hi ha una «urgència» per al directiu. En aquests moments hi ha «debats oberts sobre si fer el traspàs (de l'Ateca)», però tot depèn de si Skoda pot augmentar la seva capacitat de producció i de si Seat comença a fabricar a Mèxic, ha apuntat. «Al final d'any la decisió estarà molt més clara», va concloure el president de Seat.