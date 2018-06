Les execucions hipotecàries sobre habitatges fins al març cauen l'11%

El nombre d'inscripcions de certificacions per execucions hipotecàries iniciades sobre habitatges a Catalunya han afectat, el primer trimestre d'aquest any, 1.336 pisos, el 10,58% menys que els 1.494 habitatges executats en el mateix període de l'any passat, segons l'Estadística sobre Execucions Hipotecàries que publica trimestralment l'institut d'estadística espanyol.

D'aquestes execucions, 119 expedients corresponen a pisos nous, fet que suposa un augment del nombre de desnonaments del 22,68% en relació amb el primer trimestre del 2017. Les execucions sobre habitatges de segona mà han retrocedit el 12,88%, sempre en termes anuals.

En el conjunt de l'Estat, el nombre d'execucions hipotecàries sobre habitatges habituals es va situar en 2.027 el primer trimestre, una xifra el 3,6% inferior a la del trimestre anterior i el 53,3% per sota de la del mateix període del 2017. El servei estadístic recorda que no totes les execucions d'hipoteca acaben amb el llançament (desnonament) dels seus propietaris.

El primer trimestre es van iniciar 14.183 execucions hipotecàries, el 14,7% més que en el trimestre anterior i el17,8% menys en taxa interanual. D'elles, 13.428 van afectar a finques urbanes (on s'inclouen els habitatges) i 755 a finques rústiques.

Les execucions hipotecàries sobre finques urbanes van augmentar el 12,9% en relació amb el trimestre anterior, però van baixar el 18,2% respecte al primer trimestre del 2017.

Dins de les finques urbanes, 6.699 execucions van correspondre a habitatges, el4,6% més en taxa intertrimestral i el 27,1% menys en termes interanuals.

I dins dels habitatges, les execucions hipotecàries sobre habitatges de persones físiques van sumar 2.638 en el primer trimestre, fet que suposa un descens del 7,4% respecte al trimestre anterior i el 53% respecte a un any abans. D'elles, 2.027 són habitatges usuals de persones físiques i 611 no són residència habitual dels propietaris. Per la seva banda, les execucions hipotecàries sobre habitatges de persones jurídiques van totalitzar 4.061 entre gener i març, el 14,2% més que en el trimestre anterior i el 13,6% més que en el mateix període del 2017.

Segons l'INE, només el 0,01% dels habitatges familiars existents a Espanya (18.545.900) van iniciar una execució hipotecària durant el primer trimestre d'aquest any.

Les execucions hipotecàries sobre habitatges van concentrar el 47,2% del total d'execucions hipotecàries en el primer trimestre d'aquest any.