Grupo Jorge vol tancar dues plantes on treballen 1.400 persones a Catalunya

Grupo Jorge, una de les principals companyies càrnies d'Espanya, estudia tancar els dos centres productius que té a Catalunya (a Santa Eugènia de Berga i a Mollerussa), en els quals treballen unes 1.400 persones, i traslladar la producció. Fonts del grup aragonès asseguren plantejar-se aquesta possibilitat per la «inseguretat laboral absoluta» a Catalunya a causa de l'aplicació de la nova llei catalana de cooperatives. Per la seva banda, fonts de CCOO i UGT, que han convocat una vaga indefinida, denuncien que el grup no compleix la llei catalana de cooperatives, ja que opera a través de falses cooperatives i falsos autònoms per degradar les condicions laborals dels empleats. Condicions de treball indignes, ritmes de treball inhumans i salaris per sota de conveni són altres crítiques que fan aquests sindicats al grup, denunciat sovint al departament de Treball.