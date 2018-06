La justícia de la UE avala que temporals i fixos tinguin diferents indemnitzacions

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va avalar ahir en dues sentències diferents la normativa espanyola que contempla indemnitzacions diferents per als treballadors indefinits i per als treballadors temporals una vegada finalitzen els seus respectius contractes.

El tribunal de Luxemburg ha resolt en el mateix sentit els dubtes plantejats pel Tribunal Superior de Justícia de Galícia i el Jutjat del Social número 33 de Madrid. En tots dos casos, el TJUE ha dictaminat que l'acord marc sobre el treball de durada determinada «no s'oposa» a la legislació espa-nyola. El tribunal gallec va elevar a la justícia europea els seus dubtes sobre la figura del contracte de relleu, continguda en l'Estatut dels Treballadors i que deixa a elecció de l'empresari que el contracte sigui indefinit o de durada determinada. En el primer cas es concediria una indemnització de 20 dies per any treballat, mentre que en el segon la indemnització seria de 12 dies per any treballat.

El TJUE respon que «l'objecte específic de les dues indemnitzacions previstes en l'Estatut dels Treballadors (...) constitueix una raó objectiva que justifica la diferència de tracte controvertida». La Justícia europea justifica aquest dictamen argumentant que les parts d'un contracte temporal coneixen, des del moment de la signatura, la data o l'esdeveniment que determina la seva finalització, mentre que en el cas de treballadors indefinits, el seu terme «és producte de circumstàncies que no estaven previstes». «L'abonament a l'esmentat treballador acomiadat d'una indemnització equivalent a 20 dies de salari per any de servei tracta precisament de compensar el caràcter imprevist de la ruptura de la relació de treball per una causa d'aquesta índole», explicava ahir el tribunal europeu en un comunicat.

Per la seva banda, el jutjat de Madrid va plantejar al TJUE una qüestió en relació amb els contractes d'interinitat en observar que, mentre als treballadors acomiadats per causes objectives se'ls concedeix una indemnització de 20 dies, els treballadors interins no perceben cap abonament quan el seu contracte finalitza.

De nou, el TJUE sentència que l'acord marc «no s'oposa» a la normativa espanyola i subratlla que «l'objecte específic de la indemnització per acomiadament que es concedeix a treballadors fixos amb motiu de l'extinció del seu contracte de treball per una causa objectiva, així com el context particular en el qual s'abona aquesta indemnització, constitueix una raó objectiva que justifica la diferència de tracte controvertida».

En aquest cas, el tribunal europeu explica que «el fet que la normativa nacional no prevegi l'abonament de cap indemnització a treballadors amb contractes de durada determinada celebrats per cobrir temporalment un lloc de treball durant el procés de selecció o promoció de la cobertura definitiva del lloc (...) respon puramanet i simplement al fet que un contracte de durada determinada deixa de produir efectes per al futur quan venç el termini que se li ha assignat».