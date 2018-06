Brussel·les vol imposar aranzels a texans, motos o whisky dels EUA a partir del juliol

La Comissió Europea vol que els nous aranzels de la Unió Europea a determinades importacions dels Estats Units entrin en vigor el juliol. Així ho va anunciar ahir l'executiu europeu després d'aprovar aquestes mesures com a resposta a les restriccions a les exportacions europees d'acer i alumini imposades per l'administració de Donald Trump el 31 de maig passat.

Entre els productes nord-americans afectats pels aranzels hi ha texans, motocicletes, begudes alcohòliques com el whisky o la mantega de cacauet. La CE espera poder concloure el procediment corresponent amb els estats membres de la UE «abans del juny per tal que els nous impostos es comencin a aplicar el juliol».

La Unió Europea calcula que els nous aranzels dels EUA del 25% i del 10% a les importacions d'acer i d'alumini implicaran un impacte econòmic de 6.400 milions d'euros a les seves exportacions.