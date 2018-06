Competència alerta d'un excés de concentració de la sanitat privada

L'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) ha denunciat que hi ha massa concentració de centres sanitaris privats en mans de poques empreses a la demarcació de Barcelona, cosa que posa en risc la competència i pot comportar augments de preus.

L'ACCO va publicar ahir un informe sobre els hospitals privats a Catalunya en què constata que «el mercat dels serveis d'assistència sanitària privada s'ha concentrat els últims anys com a conseqüència d'una sèrie d'operacions de concentració que mostren una tendència cap a la consolidació de grups hospitalaris».

Per aquest motiu, l'ACCO va decidir analitzar l'oferta actual en aquest mercat, així com la seva evolució recent i els seus possibles efectes sobre la competència. Segons l'informe, a la demarcació de Barcelona, els cinc primers operadors al mercat d'assistència sanitària privada de lliure elecció representen conjuntament el 74% de l'oferta, per la qual cosa l'ACCO considera que «el mercat es troba relativament concentrat».

Aquesta concentració es deu principalment al grup Quirónsalud, que té una quota de mercat del 42% (en termes de llits disponibles).

Segons l'informe, la seva quota de mercat podria ser fins i tot superior si es consideren definicions de mercat alternatives o si s'exclouen els hospitals integrats verticalment amb entitats asseguradores (l'Hospital de Barcelona, l'Hospital CIM i la Clínica Diagonal). Així, l'informe conclou que «aquest grup hospitalari disposa d'un poder de mercat considerable que podria comportar riscos per al manteniment d'una competència efectiva».

L'ACCO, un organisme de la Generalitat, adverteix que «cal tenir present també l'efecte compensador que comporta el poder de negociació de les entitats asseguradores de salut que disposen de més quota de mercat». A Catalunya, el mercat d'assegurança mèdica lliure es troba relativament concentrat, atès que la quota de mercat de les cinc primeres entitats (SegurCaixa Adeslas, Sanitas, Assistència Sanitària Col·legial, DKV i Fiatc) ha augmentat, entre els anys 2009 i 2015, de poc més del 50% a gairebé el 65%, segons l'informe.

L'informe conclou que la tendència a la formació de grups hospitalaris al mercat d'assistència sanitària privada de lliure elecció, a la concentració al mercat d'assegurances mèdiques de lliure elecció i a les integracions verticals entre els operadors d'aquests dos mercats, «poden suposar una concentració generalitzada a pràcticament tots els nivells dels serveis sanitaris privats».

El resultat esperable d'aquests canvis estructurals, segons l'ACCO, és «una reducció de la pressió competitiva i un augment dels preus i, per tant, una pèrdua de benestar per als consumidors». «A més, aquests canvis poden comportar efectes negatius per a la baula més feble, el dels professionals sanitaris, cosa que pot suposar una afectació negativa per al funcionament d'aquests mercats en termes dinàmics», conclou l'informe.