El cònsol del Japó a Barcelona demana «estabilitat» per facilitar les inversions

El cònsol general del Japó a Barcelona, Naohito Watanabe, va demanar «estabilitat política i econòmica» perquè hi hagi un «ambient òptim per a la inversió estrangera» a Catalunya. Watanabe va assegurar a l'ACN que «sempre és desitjable que hi hagi un ambient d'estabilitat», però va destacar que els empresaris japonesos veuen «moltes oportunitats de comerç i d'inversió» a Catalunya, especialment a Barcelona pel seu «dinamisme econòmic».

El diplomàtic va dir que actualment 184 empreses japoneses estan presents a Catalunya, algunes «molt grans», com per exemple Rakuten, l'actual patrocinador del Barça. Segons Watanabe, el fet que ara l'exjugador del club Andrés Iniesta jugui al país nipó «atraurà molts empresaris i inversions» a Catalunya. Ho va dir en un acte a Foment del Treball, on es va tractar l'impacte de l'acord comercial entre la Unió Europea i el Japó, que crearà l'àrea econòmica oberta més gran del món.