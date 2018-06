El judici per la sortida a borsa de Bankia començarà el 26 de novembre

El judici per la sortida a borsa de Bankia començarà el pròxim 26 de novembre i les sessions s'allargaran fins al juny del 2019, segons indica una acta de la Secció Quarts de la Sala penal de l'Audiència Nacional. El judici portarà a la banqueta dels acusats tota l'antiga cúpula de Bankia, amb l'expresident de l'entitat Rodrigo Rato al capdavant, per un presumpte delicte de falsedat en els comptes anuals dels exercicis del 2010 i 2011 i per un delicte de frau d'inversors per a la sortida a borsa de l'entitat financera. Se jutjaran 35 persones físiques i jurídiques, entre ells l'expresident de l'entitat, Rodrigo Rato, per qui la Fiscalia ha demanat 5 anys de presó, i la seva cúpula directiva del 2010 i 2011, així com les persones jurídiques BFA, Bankia i Deloitte.