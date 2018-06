Els preus dels habitatges moderen l'increment a Catalunya fins al 8,6% en el primer trimestre

Els preus dels habitatges segueixen a l'alça a Catalunya però amb un increment més moderat. Concretament, van augmentar un 8,6% en el primer trimestre del 2018 en relació amb el mateix període de l'any passat, una taxa que està per sota de l'ascens del 10,2% amb què es va tancar el 2017, segons indiquen les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) fetes públiques aquest dijous. Al conjunt de l'estat espanyol els preus dels pisos també moderen l'augment fins al 6,2%, després d'haver tancat el 2017 en el 7,2%. Després de la Comunitat de Madrid (amb un increment del 10,2%), Catalunya és la segona autonomia on més s'encareix l'habitatge.

A Catalunya, els preus dels immobles de segona mà augmenten més que els nous. Els antics ho fan un 8,6% i els que encara estan per estrenar, un 7,9%. Al conjunt d'Espanya, l'habitatge de segona mà augmenta un 6,3% en el preu, mentre que l'increment el nou és del 5,7%.

En relació amb el trimestre anterior, els preus van augmentar un 1,4% tant a Catalunya com al conjunt d'Espanya. Encara en termes intertrimestrals, al Principat l'habitatge nou va augmentar més que el de segona mà. Un 2% davant d'un 1,3%, respectivament.

Els preus dels immobles a Catalunya registren taxes positives des del segon trimestre del 2014. Un increment del 10,2% com el de finals del 2017 no es veia des de principis del 2007, just abans de l'esclat de la bombolla immobiliària.