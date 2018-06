Treball mediarà entre els sindicats i Grupo Jorge per la vaga indefinida

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, va explicar ahir que convocaran a sindicats i el Grupo Jorge «en les properes hores» per iniciar un procés de mediació. «Estem segurs que ens en podem sortir i que la millor manera és la capacitat que tenim de mediar», va afirmar el Homrani després que CCOO i UGT hagin registrat una vaga indefinida als centres de treball de la càrnia, a partir del 18 de juny, perquè el Grupo Jorge ha anunciat que estudia traslladar l'activitat productiva dels escorxadors de Santa Eugènia de Berga (Osona) i Mollerussa (Pla d'Urgell) fora de Catalunya.

«El problema no el solucionaran deslocalitzant la seva producció fora de Catalunya perquè el problema és més elevat», va assegurar el conseller de Treball, que va dir que volen «generar totes les eines possibles» perquè empresa i treballadors «arribin a acords». El Homrani va confiar, en una atenció als mitjans, que podran trobar una «solució que sigui positiva per part de tothom». D'altra banda, va subratllar que també continuaran actuant a través de la Inspecció de Treball.

Per la seva banda, Càrnies en Lluita va criticar que la decisió dels sindicats CCOO i UGT de registrar una vaga indefinida s'hagi fet «al marge dels afectats». A través d'un comunicat enviat ahir, la plataforma va recordar que qui té el poder per decidir si anar a la vaga o no correspon a l'assemblea de treballadors.