La Cambra engega un programa sobre posicionament digital

La Cambra de Comerç de Manresa ha obert la convocatòria d'un nou programa per ajudar a la internacionalització de pimes i autònoms del Bages amb accions de màrqueting digital. El programa, Xpande Digital, està finançat per la UE, la Cambra d'Espanya i ACCIÓ. Les empreses interessades poden presentar les seves sol·licituds fins al 30 de novembre. Xpande s'estructura en dues fases. En la primera es fa una anàlisi del posicionament on-line de l'empresa i s'elabora un pla d'acció de màrqueting digital personalitzat. La segona és la d'implementació de les accions, en què la Cambra acompanya l'empresa en un procés que pot incloure des d'accions de posicionament de la web de l'empresa en diferents idiomes, com accions d' e-mail màrqueting i campanyes en xarxes socials, etc. Es pot aconseguir una subvenció de fins al 40% del cost d'implementació del pla.