El Govern fa efectiva l'anul·lació ATLL i crearà una nova empresa el 2019

La Generalitat ha comunicat al consorci encapçalat per Acciona l'anul·lació del contracte de la concessió d'Aigües Ter-Llobregat (ATLL), tal com va sentenciar el Tribunal Suprem, i anuncia que crearà una nova entitat de gestió pública de l'aigua que es posarà en marxa el gener. La consellera de Presidència, Elsa Artadi, va explicar ahir que la comunicació d'aquesta anul·lació «obre la porta» a iniciar els tràmits per posar en marxa la nova «entitat de dret públic» que prestarà el servei de proveïment d'aigua «en alta» (des de les conques dels rius fins als dipòsits municipals) a Barcelona i la seva àrea metropolitana. EEn la seva segona reunió, el nou Govern va posar en marxa el seu projecte perquè Aigües Ter-Llobregat torni a tenir gestió pública. El febrer, el Suprem va desestimar el recurs presentat per la Generalitat i va ratificar la sentència del TSJC que va declarar nul el procediment d'adjudicació de la gestió de l'empresa pública ATLL a Acciona.