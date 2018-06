El sector de la biomassa va generar el 2017 un negoci de quasi 100 milions d'euros, el 21,4% més que el 2016

L'important increment de la instal·lació d'estufes i calderes tecnològicament avançades registrat a Catalunya el 2017 ha generat un negoci de 99,6 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment del 21,4% en relació amb l'any anterior, segons va explicar ahir Juan Jesús Ramos, responsable del departament d'Agroenergètica de l'Associació Espanyola de Valorització Energètica de la Biomassa (Avebiom), durant la jornada «La 'biomassa, una oportunitat per a l'economia local», celebrada a la Diputació de Lleida i en la qual es va presentar el programa Forest4Local.

En acabar el 2017, funcionaven a Catalunya un total de 22.731 estufes i calderes de biomassa tecnificades, el 22,7% més que l'any anterior, la qual cosa representa un augment molt similar al de la mitjana estatal (23%).

Segons Juan Jesús Ramos, la utilització de la biomassa com a combustible de calefacció s'ha multiplicat a l'Estat per 25 en l'última dècada, en passar de les 9.600 instal·lacions del 2008 a les 244.197 del 2017, «encara que el major creixement s'ha registrat en els tres últims anys, en els quals s'ha duplicat el nombre d'equips». El responsable del departament d'Agroenergètica d'Avebiom va precisar que l'Observatori de la Biomassa comptabilitza l'evolució de les estufes i calderes tecnològicament avançades que s'instal·len anualment a l'estat espanyol però en les dades no s'inclouen els equips tradicionals alimentats per llenya, com són les antigues estufes, barbacoes i d'altres de menor eficiència.