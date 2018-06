Espanya, líder en treballadors involuntaris a temps parcial

L'ocupació a temps parcial registra un marcat caràcter involuntari al mercat laboral espanyol, segons les dades d'Eurostat, que el 2017 situaven Espanya com el tretzè país de la UE per proporció de treballadors sota aquesta modalitat de contractació, però el quart país de la cambra dels Vint-i-vuit en el qual més treballadors a temps parcial desitjarien treballar a temps complet.

Segons les dades de l'oficina comunitària d'estadística, un total de 43 milions de persones treballaven a temps parcial a la UE l'any passat, la qual cosa equival pràcticament a un de cada cinc ocupats (19,4%), dels quals el 26,4%, uns 11,3 milions de persones, no estan satisfets amb aquesta jornada i preferirien treballar més hores. En el cas de l'eurozona, el 21,6% dels treballadors estava emprat a temps parcial, dels quals el 29,2% ho era de forma involuntària.

La proporció de treballadors a temps parcial a la UE era significativament més alta en el cas de les dones (31,7%) que en el dels homes (8,8%), tendència que es mantenia a la zona euro, on el 35,7% de les dones ocupades treballava a temps parcial, enfront del 9,4% dels homes. No obstant això, del percentatge de treballadors a temps parcial a la UE, la proporció de treballadors descontents amb la seva situació era més alta entre els homes (36,2%) que entre les dones (23,2%), alguna cosa que es repetia a la zona euro, on el 39,1% dels homes ocupats a temps parcial ho estava involuntàriament, enfront del 26,3% de les dones que treballaven a temps parcial.

Entre els països de la UE, els nivells d'ocupació més alts a temps parcial van correspondre el 2017 als Països Baixos (49,8%), per davant d'Àustria (27,9%), Alemanya (26,9%) i Dinamarca (25,3%), mentre que en l'extrem oposat van figurar Bulgària (2,2%), Hongria (4,3%) i Croàcia (4,8%).

No obstant això, en fer esment al percentatge de treballadors a temps parcial que ho són involuntàriament, els països amb un percentatge més alt de treballadors insatisfets amb la seva situació es va registrar a Grècia (70,2%), per davant de Xipre (67,4%), Itàlia (62,5%) i Espanya (61,1%), mentre que el pes més baix d'empleats a temps parcial de manera involuntària va correspondre a Estònia (7,5%), Bèlgica (7,8%) i els Països Baixos (8,2%).

Del total de treballadors a temps parcial a Espanya, el 61,1% ho eren de manera involuntària, enfront del 61,9% de l'any anterior, després d'aconseguir un rècord del 64% el 2014, lluny del mínim del 15,4% del 1993.