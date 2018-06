El Govern espanyol no descarta apujar impostos per millorar polítiques socials

La nova ministra d'Educació i portaveu del Govern espanyol, Isabel Celaá, va indicar ahir que l'Executiu no descarta pujar els impostos per millorar les polítiques socials, si bé va apuntar que és un debat que no s'havia abordat en el primer consell de ministres celebrat ahir.

En la seva primera roda de premsa, la portaveu va afirmar que «certament hi ha la possibilitat» que l'Executiu pugi els impostos, i va afegir que aquesta qüestió «està treballada» amb moltes comunitats autònomes amb la finalitat de millorar les polítiques socials, «respectant», això sí, els Pressupostos Generals de l'Estat del 2018, tal com s'ha compromès Pedro Sánchez. De fet, el PSOE contemplava pujades d'impostos per import de 6.500 milions als seus pressupostos alternatius per al 2018, presentats abans de la moció de censura. En concret, proposava que la pressió fiscal a Espanya augmentés al 42% del PIB, enfront del 38% del projecte pressupostari del PP, i elevar l''RPF fins al 52% per a les rendes superiors als 150.000 euros.