Hard Rock paga la fiança de 10 milions per a l'adjudicació del macrocomplex

Hard Rock ha completat la fiança de 10 milions d'euros necessària per fer efectiva l'autorització per la instal·lació i explotació del casino al Hard Rock Entertainment World, a Vila-seca i Salou. Segons va confirmar en una entrevista a l'ACN el conseller de Ter-ritori i Sostenibilitat, Damià Calvet, l'empresa nord-americana ha fet efectiu el pagament sense esgotar el termini, que finalitzava aquest divendres.

A la fiança ja estaven inclosos els 3 milions d'euros que Hard Rock va aportar el juny de l'any passat com a garantia provisional per poder participar en el concurs. Calvet, que fins al seu nomenament com a conseller ha estat una de les cares visibles gestionant el projecte com a director de l'Incasòl, va apuntar que el macrocomplex farà que el territori sigui «capital del turisme a escalamundial». A partir d'ara, la concessionària de la llicència disposa de tres anys per completar les obres i començar a operar.