Genting projecta invertir 140 milions en un casino-resort a Andorra

Genting Casinos UK, filial anglesa del grup Genting Internacional, amb seu a Malàisia i propietat del multimilionari Lim Kok Thay, planeja invertir 140 milions d'euros en la construcció d'un casino-resort a Andorra, que suposaria la major inversió estrangera de la història del Principat.

Genting Casinos UK és un dels nou operadors que s'han presentat al concurs internacional per a la construcció del primer i únic casino d'Andorra, el procés de licitació del qual es troba en la fase final i podria resoldre's en les pròximes setmanes.

El projecte Genting Grand Casino Andorra és el que preveu la major inversió -les altres propostes estan valorades entre els 12 i 18 milions- i l'únic que contempla serveis complementaris.

En aquest sentit, la proposta de Genting inclou un mercat gastronòmic per acollir restauradors locals, un 'spa' especialitzat en teràpies antiedat i dues plantes per a salons privats i suites per a jugadors d'elit.

Dels 140 milions d'euros d'inversió projectats, 90 es destinaran a les dependències del casino, 15 a l'espai gastronòmic i al spa mèdic els 35 milions restants a la construcció de la torre residencial.

"L'experiència de Genting ha demostrat que el tradicional casino com es coneixia fins ara està obsolet. D'aquí l'aposta per un resort integrat per complementar tots els serveis que el país pot donar als turistes", assegura en un comunicat la responsable de relacions institucionals de Genting Grand Casino Andorra, Stephanie Steinbrecht-Aleix.

La proposta del grup podria generar un miler de llocs de treball, 600 nous llocs de treball en la fase de construcció i 400 quan s'obrin les instal·lacions, i incrementar el PIB del país gairebé un 1%.

La filial anglesa Genting Casinos UK ostenta el 70% del Grand Casino d'Andorra, mentre que el 30% restant del capital està en mans de l'empresari andorrà Marc Giebels van Bekestein i els britànics Mark Vlassopulos i David Gray.

Els impulsors d'aquest projecte consideren que el seu casino podria convertir-se en "un referent internacional" i en un atractiu per a turistes de tot el món.

A més, el perfil d'aquests turistes seria internacional i d'alt poder adquisitiu, que "és allò que el Principat ara mateix necessita".

La filial anglesa del grup Genting és el major operador del Regne Unit, amb més de 40 casinos en les principals ciutats angleses i un al Caire (Egipte).

El grup Genting, això no obstant, opera també complexos turístics, línies de creuer i avions a tot el món.