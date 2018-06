El CFP programa nous cursos per inserir desocupats al sector industrial

El Centre de Formació Pràctica de Manresa iniciarà les properes setmanes dos nous cursos que tenen per objectiu ajudar persones en situació d'atur a trobar una feina al sector del metall. Es tracta d'un curs de CNC Màquines Especials Planxa i un altre de tècnic de metrologia i calibració que formen part de la nova edició del projecte Ocupació al Bages Industrial, finançat per la Diputació de Barcelona. Aquest projecte pretén afavorir la inserció laboral de persones aturades al sector industrial del territori, que sovint es troba amb dificultats per cobrir certs llocs de treball que requereixen una formació específica.

El curs de CNC Màquines Especials Planxa té una durada de 400 hores i inclou 80 hores de pràctiques en empreses. El curs de tècnic de metrologia i calibració consta de 125 hores, i més de 80 a 100 hores de pràctiques en empreses.