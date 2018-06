El manresà Jaume Sanpera, nou conseller delegat de Cerbium Holding

El manresà Jaume Sanpera ha estat nomenat conseller delegat del grup Cerbium Holding, el conglomerat que integra la consultora tecnològica Texting Big Data (TBD) i el portal de lloguer vacacional Only Apartments, que cotitza al Mercat Alternatiu Borsari (MAB) des del 2015.

Segons va informar la compa-nyia en un comunicat, el nou directiu arriba a Only Apartments amb l'objectiu d'impulsar el seu posicionament com a plataforma tecnològica de serveis i consolidar l'oferta dels grans portals de viatges. La companyia –fundada pels arquitectes Elisabet Cristià i Alon Eldar el 2003 i que té ja més de 150.000 apartaments a 120 països– reforça així el seu òrgan executiu i aposta per enfortir l'àrea de negoci B2B en el sector de lloguer d'apartaments turístics.

Sanpera va ser fundador, president i conseller delegat de la companyia de telecomunicacions Eurona i va ser substituït a la presidència el gener passat.